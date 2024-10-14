〈財經週報-財經焦點〉兆豐銀行與AI同行 持續推動數位創新

兆豐銀行舉辦人工智慧趨勢與挑戰講座；圖為兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌（中）、兆豐金控蕭玉美總經理（左一）、兆豐銀行黃永貞總經理（右一）、安永管顧萬幼筠總經理（左二）及金融研訓院張凱君所長（右二）。（兆豐銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

兆豐銀行10月9日舉辦「AI發展趨勢與挑戰」講座，邀請金融研訓院及安永管理顧問與兆豐金控集團管理階層，共同探討人工智慧（AI）時代對金融業的影響與挑戰。

兆豐銀行董事長董瑞斌致詞時表示，作為台灣領先的金融機構，面對金融科技發展，需要與時俱進了解市場趨勢變化，積極探索新技術，以提升服務品質、強化競爭力。近年來，AI及新興科技蓬勃發展，為金融業帶來巨大的變革與挑戰，也創造許多潛在商機，兆豐銀行將與AI同行，持續推動數位創新。

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為了發揮科技效益，推動各個業務領域的數位創新，兆豐銀行成立「數位發展委員會」統籌全行數位計畫；在科技應用方面，已將AI等技術整合在開戶流程、財富管理、精準行銷、線上貸款及洗錢防制等多項服務中，有效提升作業效率及服務品質；現在更積極探索生成式AI的發展潛力，研發銀行專屬的知識查詢服務功能。數位人才是銀行重要的資產，兆豐銀行啟動「數位賦能計畫」，協助員工提升AI的知識與技能並掌握數位發展趨勢，厚植永續金融發展所需的優質人力。

兆豐銀行將持續研發及推動AI應用場景，提升營運效率、創造新的服務模式，並為客戶提供更優質的金融服務。本次講座，透過實際案例、AI趨勢以及法規發展等議題，讓兆豐金控集團管理階層更加深入了解AI的發展趨勢與應用潛力，為兆豐銀行的永續發展挹注充沛的創新思維。

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