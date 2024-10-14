〈財經週報-投資觀點〉股市波動下權證操作策略

股市行情波動開始增加，投資者更需要更加謹慎操作，避免買到價格偏離權證。（彭博）

■彭志弘

加權指數在7月創下24,416點的高點後，行情波動開始增加，7月18日至22日三個交易日因美國政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，造成美股半導體相關個股全面重挫，加權指數下跌1,513點（-6.5%），8月初因英特爾財報虧損股價大跌26%，經濟數據不佳市場擔憂美國經濟陷入衰退，日本央行啟動升息引發套利交易加速退潮，再加上中東地緣政治風險上升等利空因素，8月5日單日大跌8.35%（1,807點），8月8日公布首次申領失業救助金人數從25.0萬降至23.3萬，較前一週減少1.7萬人，為近一年來最大減量，有助市場確信勞動市場只是恢復到疫情前的趨勢而非惡化，也緩解經濟衰退疑慮行情快速回升，使8月留下高達2,600點的下影線。

9月4日又因8月美國製造業數據疲弱，引發經濟降溫疑慮，加上傳出輝達收到美國司法部傳票，面臨反壟斷法調查，以致加權指數當日大跌4.52%（999點）。所幸美國聯準會（Fed）宣布降息兩碼後，降息步調的不確定性消除，市場情緒有所和緩對股市前景重新產生信心，行情開始出現反彈。沉寂已久的中股在中國官方推出了一系列救市措施後，短短十天內中國股市強彈逾20%，十一長假期間市場對中股恢復交易後的表現高度期待，使長假期間中股相關ETF呈現大漲，單日正向2倍中股ETF漲幅更為驚人，在資金競相追逐下陸股ETF也產生大幅度溢價。

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行情波動開始增加 避免買到價格偏離權證

在波動幅度增加的環境下，權證投資者需要更加謹慎操作，當個股型權證其標的20天交易日歷史波動率超過權證最佳委買價格隱含波動率達5%時，或臺股指數權證且期交所每分鐘公告之臺指選擇權波動率指數（VIX）超過權證最佳委買價格隱含波動率達3%時，相關權證即符合不報價時機，此時發行券商停止委賣報價，交易時要避免買到價格偏離的權證，近期中股相關ETF飆漲，由於其沒有漲跌幅限制又有溢價情形，使連結中股ETF的權證價格變動更加劇烈，投資人事前要做好資金配置，也可利用券商權證網頁的試算工具，預先掌握ETF變動所對應權證價格。市場波動上升，投資者唯有保持靈活應對策略與做好風險控管，方能在瞬息萬變的金融市場獲勝。

（作者為兆豐證券公司金融商品業務本部資深協理）

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