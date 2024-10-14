〈財經週報-投資觀點〉權證買賣價差比及差槓比

投資人投資權證，可參考價差比及差槓比，作為進場依據。（彭博）

■蘇逸貞

集中市場的權證數萬檔，透過權證搜選器，以連結標的、多空方向、剩餘天期、價內外程度等條件篩選熱門標的權證後，往往尚待數十檔權證令人難以選擇。有些投資人用槓桿或成交量大小來排序並作為進場偏好，然多數看盤軟體的槓桿數值係以權證最近一個成交價推算，如當日無成交價，則該槓桿數值則無法顯示數值，加上權證最近一個成交價通常非該權證當下實質可立即成交的價位，如能以權證即時的買價或賣價反推算其槓桿數值，才是更具參考意義的指標。另權證日內成交量無法完全代表該權證條件是否適合交易，日內成交量大亦無法代表該權證當下對於未進場的投資人是否提供充足的流動性，良好流動性的權證應以當下該權證是否由流動量提供者提供積極的造市單作為主要判定，最佳一檔買賣價差小、掛單量大，才稱得上優質的流動性掛單。

使用權證贏家搜尋器，其搜尋結果包含權證即時買價及賣價「價差比」，價差比越小代表交易該檔權證交易成本相對小，是更為適合取代前段所述的兩數值，作為投資人選擇權證及進場依據。

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差槓比即權證的買賣價差與其實質槓桿的比值，這項數據表示在獲得相應槓桿倍數的前提下，投資人所需付出的價差成本。假設兩檔權證的槓桿比率相同，則較低的差槓比表示僅需付出相對較低的交易成本便可以獲得同等的槓桿效果；相反，較高差槓比的商品需要相對高的交易成本才能夠獲得同樣的槓桿比率，因此對投資人較不划算。透過觀察差槓比，越小數值的差槓比代表該權證交易成本較低且槓桿效應更大，可做為最佳化每單位效益與成本關聯性的指標。

權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。權證贏家https://www.warranttw.tw 法興權證官網https://tw.warrants.com。

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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