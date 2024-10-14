〈財經週報-投資趨勢〉科技型多重資產策略 聚焦AI 跨界新應用商機

AI在許多領域帶來龐大衝擊，例如機器人手術已成為醫學領域的一項突破性創新，徹底改變手術進行方式。（路透）

■莊凱倫

美國通膨自過去兩年峰值降溫，聯準會政策轉向，寬鬆政策有望提供勞動市場及經濟表現支持。隨利率自限制性的水準下降，有望緩解成長領域的逆風；另方面，AI等所帶動的大趨勢才在初期階段，儘管市場在等待基本面檢驗與更多展業前景消息之際，反而可趁市場整理時以收益成長多重資產策略，透過不同資產布局，參與AI長線成長的大趨勢。

回顧過去，AI早在1960年代就掀起話題，但受限於當時的硬體條件。如今，隨著AI基礎硬體設施的加速建設，各種跨界的應用持續推陳出新，預期在硬體之後，相關的軟體及應用將帶給更多的投資機會。「創新」意味著一波波財富浪潮，AI正是當前重要的大趨勢，許多AI跨界發展與新商機正應運而生，光是生成式AI，十年內商機就上看1.3兆美元，年複合成長率超過40%。

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對企業而言，企業如何因應AI所帶來的挑戰與機遇，不僅是未來科技發展的核心驅動力，更是企業提升營運效率和創造新商業機會的關鍵；如今，可以看見AI在許多領域帶來龐大衝擊，而那些率先擁抱AI的企業，不只有望佔據領先地位、重拾成長動能，更提供了極具吸引力的投資機會。

譬如：近年來機器人手術已成為醫學領域的一項突破性創新，徹底改變手術進行方式。外科醫生可以在複雜手術中達到前所未有精確度及靈活性。這項技術不僅可以改善手術結果，還可縮短患者恢復時間並降低併發症的風險。

機器人手術在技術上是「機器人輔助手術」（RAS），顧名思義，機器人系統可協助外科醫生對人體執行複雜和侵入性的手術步驟，與傳統技術相比具有更高的精準度。該技術通常包括各種處理元件和感測器，這些元件和感測器建立在能夠處理大量數據並向外科醫生及其團隊提供即時反饋的架構之上，而這些機器也越來越多直接或間接的連接到網路。

隨著醫療保健的不斷發展，機器人輔助手術的採用代表邁向更安全、更高效和微創的治療，最終改變病患照護並為優質手術設定新標準。投資這一創新領域不僅符合科技與醫療整合的廣泛趨勢，並為主題投資者提供巨大增長機會。

除了醫療產業外，AI應用也已成為部分飯店業優化營運與提升品牌價值的關鍵技術。換言之，AI人工智慧在許多領域帶來龐大的衝擊，而率先擁抱AI的企業不只有望佔據領先地位、重拾成長動能，更提供極具吸引力的投資機會！

展望後市，近期市場波動加大，投資人觀望AI成長的強勁動能能否延續。惟現階段企業獲利仍普遍超出預期，且隨著貨幣政策邁向正常化，應有利經濟基本面表現。整體來看，驅動市場關鍵仍在企業的創新及獲利成長，短線不確定性因素或增添震盪，反而提供長線的布局機會。

就投資機會上，在AI基礎硬體部分：包括半導體、硬體產業，在消息面影響的修正後，已能發現相較之前更具吸引力的布局機會，會是現階段逢低承接的重點；在AI應用領域：受惠於大規模基礎設施的投入，將帶動AI 整合應用的爆發，這一領域目前多在市場焦點之外，惟進入2025年後該領域可望有更強的成長動能；AI可涉入產業：AI的應用日益廣泛，部分企業藉由使用AI技術，帶來了不亞於科技產業的結構成長動能，包括生技製藥、創新共享、飯店管理、數位支付等領域皆有投資機會。

（作者為安聯AI收益成長多重資產基金經理人）

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