〈財經週報-國際市場展望〉政策、財報、大選 美中兩大市場牽動投資情緒

美國非農就業數據變化；資料來源 : Bloomberg、CME、2024/10。

■葉家榮

本週中美兩大市場持續影響全球市場投資情緒，美國聯準會（Fed）最新公佈會議紀錄中強調，將維持通膨和就業目標風險平衡。評估近期美國就業市場穩健，美國9月非農新增就業25.4萬人，遠高於市場估的15萬人，且7、8月合計上修7.2萬人，失業率連續兩個月下降，第三季平均新增就業數較第2季提高26.5%，勞動市場仍具韌性。相對地，失業率從4.2%降至4.1%，勞動參與率持平在62.7%不變，搭配最新公佈的9月CPI與核心CPI年增率皆高於市場預期，分別來到至2.4%與3.3%，因此市場認為聯準會11月降息1碼機率最高，且包括中國等多數國家也開始寬鬆貨幣政策，有助金融市場風險偏好提升。

聯準會11月降息1碼機率最高

美國經濟數據方面則為服務業景氣持續優於製造業，9月ISM製造業指數持平於47.2，9月新訂單、積壓訂單和供應商交付量均有所改善，而就業和庫存指數則有所下降，至於9月ISM服務業指數則是超越預期值51.7，大幅上升至54.9，也高於8月的51.5。考量聯準會9月已啟動降息，長期營運融資成本下降將有利於經濟發展，歷史經驗顯示一旦總統大選不確定性消除，對資本市場與經濟相對有利，可留意美國第四季節慶消費情況。

請繼續往下閱讀...

美超級財報週登場 科技業可望成為成長龍頭

本週還有一項重頭戲，是美國超級財報週本週五揭開序幕，由金融產業打頭陣，包括摩根大通、富國銀行、貝萊德等在11日公布第三季財報。根據LSEG預估，整體S&P500企業第三季獲利年增5%，扣除能源產業的獲利年增幅則提升至7.1%，11大產業將有9大產業獲利高於去年同期。其中，科技產業獲利年增幅有望達15.1%，將為各產業中的成長龍頭。

隨著時間越來越接近美國總統大選，也讓短線利率風險上升，根據RCP最新的平均民調顯示，賀錦麗謹以49.1%小贏川普的47.1%，誰能在七大搖擺州出線將是影響大選的關鍵因素，加上參眾領院兩院兩黨也互有領先，大選不確定仍相當高。回顧歷史，越接近大選時間，美債利率往往出現落底回升，短線利率亦確實可能重演此走勢，惟考量本次大選持續膠著，以及預期風險性資產修正可能使資金往美債避險，即便利率有所彈升，幅度仍相對有限。

中國兩度下猛藥救市 有待時間發酵

至於中國方面，則是中國政府於9月底對市場兩度下猛藥救市，重量級的刺激政策大幅提振投資者信心，也帶動中股成交量一度翻倍至上兆的量能，也激勵中股在十一長假前夕大漲，而本週十一長假過後恢復交易，中股開始出現大幅震盪走勢，主要是市場投資人持續觀察中國存在已久的結構性失衡與監管困難性，是否能因此獲得解決，加上最新一輪的刺激政策著重於降低貸款利率，以提振房地產產業和強化消費者的支出，這樣措施所帶來的作用仍需時間發酵。

由於房地產市場為中國消費者在財富配置的主要管道，目前房地產的前景仍面臨嚴峻的挑戰，消費者累積高額儲蓄主要來自於房地產前景的不確定性，同時也抑制消費意願，這都進一步限縮中國經濟成長的能見度；綜觀來看，中股中長期是否轉為多頭，仍須視經濟數據，只要房地產、零售銷售能如政府預期改善，對於推升中長期股市將帶來正面幫助。（作者為保德信市場策略團隊主管）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法