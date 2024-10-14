〈財經週報-台股盤勢解析〉外資台指期貨淨空單部位偏高 操作宜以Q4營收季成長優先

台股從10月初一路攀升，投資策略上可選擇第四季營收有成長為優先考量。（彭博）

■周書玄

台股在台積電（2330）重回千金之軀氣勢下，加權指數從10月初一路攀升，截至本週10月9日的22,659點，相比上週9月30日的22,224，上漲幅度為435點。

國際情勢部分，由於美國經濟數據比預期中好，9月失業率降至4.1%，有利於第四季的消費旺季表現，支撐美國股市走揚，而科技股部分仍以輝達為重心。在11月7日FEDWatch預測降息1碼機率超過80%，使原本市場期待降息2碼的機率降至0%，美債殖利率回升（價格走跌）。

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10月美元指數表現獨強，日圓則釋出不升息訊息，因此帶領亞幣走跌，而台股在10月亦遭逢外資賣超匯出使台幣走貶。

中國政策強力救市 輝達GB200將於第四季量產

中國於9月24日宣布多項救市政策後，激勵市場投資情緒，使得低迷許久的中國股市爆發，在9月30中國國慶假日前最後一個交易日創下開盤35分鐘即破萬億的最快交易額紀錄，連帶使得台股與中國股市有關基金也水漲船高。

而輝達所推出的GB200，號稱地表最強AI晶片，目前預計在第四季量產，並於明年第一季大量出貨，由於GB200被譽為下一代AI革命點火的契機，將大幅度影響AI市場的應用，推升AI產值，因此台廠相關供應鏈也是未來備受矚目的焦點。

9月台灣製造業PMI緊縮 美國大選前仍觀望

中華經濟研究院公佈最新台灣9月製造業採購經理人指數，相比8月份的53.6，9月則是跌破50來到49.2，下滑了4.4個百分點，暗示市場上新增訂單緊縮，拉貨力道放緩，目前製造業展望仍需等美國大選後的結果才能較為明朗。

2024年9月各產業回報PMI依緊縮速度排序分別為食品暨紡織產業（47.8%）、電子暨光學產業（48.6%）、化學暨生技醫療產業（49.0%）與電力暨機械設備產業（49.4%）。僅交通工具產業（50.6%）回報PMI為擴張。基礎原物料產業則回報PMI為持平（50.0%）。

第四季投資 可留意季營收成長企業

綜觀前述提及現況，外加外資台指期貨淨空單部位仍偏高，截至10月9日仍有4萬口，因此指數上漲空間有限，操作上仍需留意短期震盪，投資策略上建議可選擇基本面營收良好企業，尤其以第四季營收有成長為優先考量。（作者為富蘭克林華美基金經理人）

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