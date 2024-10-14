晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-台股盤勢解析〉外資台指期貨淨空單部位偏高 操作宜以Q4營收季成長優先

2024/10/14 05:30

台股從10月初一路攀升，投資策略上可選擇第四季營收有成長為優先考量。（彭博）台股從10月初一路攀升，投資策略上可選擇第四季營收有成長為優先考量。（彭博）

■周書玄

台股在台積電（2330）重回千金之軀氣勢下，加權指數從10月初一路攀升，截至本週10月9日的22,659點，相比上週9月30日的22,224，上漲幅度為435點。

國際情勢部分，由於美國經濟數據比預期中好，9月失業率降至4.1%，有利於第四季的消費旺季表現，支撐美國股市走揚，而科技股部分仍以輝達為重心。在11月7日FEDWatch預測降息1碼機率超過80%，使原本市場期待降息2碼的機率降至0%，美債殖利率回升（價格走跌）。

10月美元指數表現獨強，日圓則釋出不升息訊息，因此帶領亞幣走跌，而台股在10月亦遭逢外資賣超匯出使台幣走貶。

中國政策強力救市 輝達GB200將於第四季量產

中國於9月24日宣布多項救市政策後，激勵市場投資情緒，使得低迷許久的中國股市爆發，在9月30中國國慶假日前最後一個交易日創下開盤35分鐘即破萬億的最快交易額紀錄，連帶使得台股與中國股市有關基金也水漲船高。

而輝達所推出的GB200，號稱地表最強AI晶片，目前預計在第四季量產，並於明年第一季大量出貨，由於GB200被譽為下一代AI革命點火的契機，將大幅度影響AI市場的應用，推升AI產值，因此台廠相關供應鏈也是未來備受矚目的焦點。

9月台灣製造業PMI緊縮 美國大選前仍觀望

中華經濟研究院公佈最新台灣9月製造業採購經理人指數，相比8月份的53.6，9月則是跌破50來到49.2，下滑了4.4個百分點，暗示市場上新增訂單緊縮，拉貨力道放緩，目前製造業展望仍需等美國大選後的結果才能較為明朗。

2024年9月各產業回報PMI依緊縮速度排序分別為食品暨紡織產業（47.8%）、電子暨光學產業（48.6%）、化學暨生技醫療產業（49.0%）與電力暨機械設備產業（49.4%）。僅交通工具產業（50.6%）回報PMI為擴張。基礎原物料產業則回報PMI為持平（50.0%）。

第四季投資 可留意季營收成長企業

綜觀前述提及現況，外加外資台指期貨淨空單部位仍偏高，截至10月9日仍有4萬口，因此指數上漲空間有限，操作上仍需留意短期震盪，投資策略上建議可選擇基本面營收良好企業，尤其以第四季營收有成長為優先考量。（作者為富蘭克林華美基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財