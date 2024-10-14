〈財經週報-熱門族群〉AI需求續提升 機殼廠營運逐季走高

受惠AI需求續提升，機殼廠營運有望逐季走高。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

輝達（NVIDIA）GB200伺服器估第四季量產出貨，AI伺服器供應鏈營運有望維持成長，上週伺服器機殼廠股價強勁，尤以迎廣（6117）週漲9%最強，晟銘電（3013）週漲近4%，而勤誠（8210）則週漲約1%。鴻海旗下機殼廠鴻準（2354）表現較持平，週漲幅0.15%。

AI伺服器需求暢旺，產業界預估GB200將在11月開始量產、12月出貨，動能有望延續到明年，且CSP（雲端服務供應商）對GB200需求暢旺；研調也指出，2024年到2027年，全球AI伺服器的出貨量將從194.2萬台增至320.6萬台，年複合成長率近25%，有利於零組件廠商。

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伺服器機殼廠營運受惠AI需求爆炸、近年持續提升。勤誠、晟銘電前三季累計營收皆創同期新高，迎廣前三季累計營收也年增達3成，法人預期供應鏈營運有望逐季走高。

因終端客戶需求暢旺，勤誠前三季營收106.5億元、年增逾6成，已逼近去年全年營收。展望第四季，該公司指出，搭載GPU（圖型處理器）及ASIC（特殊應用積體電路）的AI伺服器專案都已在出貨、AI專案出貨優於預期，加上通用型伺服器出貨回溫，對今年成長具信心。

晟銘電前三季營收67.3億元、年增45%，為歷年同期新高。法人看好晟銘電伺服器領域第四季出貨持續增溫，又切入機櫃與組裝業務，今明年可望維持成長；而迎廣前三季營收21.5億元、為10年來同期新高，迎廣也切入伺服器機殼與系統組裝，PC機殼又受惠AI PC需求提升，營運也持續加溫。

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