〈財經週報-第四季台股〉需求大增 綠電概念股開PARTY

各產業對綠電需求大增，綠電概念股當道。圖為雲豹能源台南北門案場。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

綠電概念股概念股股價與EPS

受惠多家國際大廠擬在台設立資料中心，再加上RE100（百分百再生能源）倡議更進一步執行，各產業對綠電需求大增，近期綠電概念股當道，綠電概念股包括雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）今年第三季股價狂飆一度都超過300元，森崴能源（6806）股價也一度飆破190元。

股價拉回整理 仍是值得布局標的

雖然綠電概念股狂飆後，股價拉回整理。不過，業者表示，從在手訂單來看，綠電銷售量的確持續大幅成長，其中又以半導體產業需求最大，若以單年售電度數來看，明年售電度數可望較今年倍增；法人也認為，綠電概念股股價回檔仍是值得布局的標的，且明年營運一定比今年更佳。

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雲豹能源目前綠電在手合約超過200億度，雲豹估計明年還可成長5成。雲豹表示，今年綠電銷售量達1.7億度電，明年單年度售電量估3-4.5億度，後年則是5億度電起跳；此外，從趨勢來看，今年第四季開始轉供半導體客戶大量綠電，需求驚人，售電收入也將有效挹注接下來的營收獲利。

泓德能源也表示，目前綠電在手合約量達156億度、轉供綠電據點超過2,000個，其中以半導體產業上中下游大型企業需求最多，預估明年售電度數可達5億度；為此，泓德能源也積極收購中小型電廠的綠電，明年收購量期待翻倍、上看1GW。

至於森崴能源子公司富威電力（6994）去年底登錄興櫃，富威電力2022年累計轉供電力為66GWh（百萬度），2023年倍增，2023年稅後盈餘0.56億元，每股稅後盈餘（EPS）0.94元，今年上半年稅後盈餘0.38億元、EPS來到0.63元。

除森崴旗下富威電力已申請上市外，其他包括泓德能源旗下星星電力、雲豹能源旗下天能綠電等也積極準備IPO事宜。法人認為，未來綠電售電業者掛牌將更為積極，投資人的選擇性也大增。

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