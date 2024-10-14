〈財經週報-第四季台股〉股價活蹦亂跳 光通訊仍不看淡

光通訊概念股股價與EPS

記者王憶紅／專題報導

AI需求持續成長以及CPO明年登場帶動，光通訊族群第四季股價仍不看淡。 （法新社）

因AI設備的資料處理量快速成長，驅動傳輸的光通訊規格升級，加上矽光子、共同封裝光學元件（CPO）題材帶動，光通訊族群今年以來股價活蹦亂跳。法人指出，受惠AI需求持續成長，以及CPO最快明年登場帶動下，光通訊族群第四季股價仍不看淡。

受惠人工智慧AI、機器學習ML需求成長，資料傳輸量大增帶動，市調機構Yole預估，2022-2033年資料中心光學元件需求快速成長，2022-2028年的年均複合成長率（CAGR）達24%，2028-2033年CAGR更達80%。而共同封裝光學元件2022年產值約600萬美元，到2033年將成長到2.87億美元，CAGR達69%。

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除AI驅動光通訊相關產品需求，美系客戶提高非中國供應商交貨比重下，也帶動相關個股前景看好。

根據調查，有佈局資料中心領域的光通訊族群，包括聯亞（3081）、光聖（6442）、上詮（3363）、華星光（4979）、波若威（3163）、眾達-KY（4977）等。

聯亞接獲中系大廠訂單 第四季量產

光通訊主動元件的磊晶片製造廠聯亞，受惠出貨量增加，第三季營收3.23億元，季增19％。法人表示，聯亞年底產品將由800G升級到1.6T，而日前傳出接獲中系大廠訂單，訂單規模比擬美系客戶，預計第四季進入量產，潛在貢獻可期。

光聖第三季合併營收16.41億元，季增13.8%，創單季新高。市場預估，第四季是光聖傳統淡季，因歐美客戶的庫存緩解及聖誕假期影響，拉貨會減少、或是延後拉貨，但仍須看市場的實際需求而定。

法人指出，光聖的光纖配線架可以管理288芯、864芯、1728芯、3456芯等，芯數愈高表示傳輸速率與產品規格相對高階，愈高階的光纖配線架，可用來管理數量愈來愈多根的光纖數量，而資料中心光纖收發模組傳輸速率升級至400G後，透過光纖配線架可管理3,168根光纖，而光聖在價位較高的光纖配線架出貨增加下，將可望帶動營收走揚。

上詮第三季營收3.83億元，季增8%，法人指出，上詮受惠於目前是台積電（2330）檯面上唯一的光通訊夥伴，CPO技術上具想像空間下，營運可望不看淡。

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