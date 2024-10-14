〈財經週報-第四季台股〉迎來新成長 IC設計是台股焦點

IC設計產業可望迎來新的成長，將再度成為台股盤面一大焦點。 （資料照）

記者卓怡君／專題報導

IC設計概念股股價與EPS

隨著消費性電子產品庫存去化完成，並隨著AI（人工智慧）、高速運算（HPC）、新款遊戲機、AI手機與AI PC等需求帶領，IC設計產業有望迎來新的成長，預計隨著台股回穩再攻高，IC設計族群將再度成為盤面一大焦點。

消費性電子產品旺季 拉貨動能增強

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，因AI運算力拉高，新世代AI PC將陸續推出，為新一輪PC替換週期蓄積動能，2025年PC市場整體成長速度將會加快；此外，隨著全球終端消費品庫存逐漸回到相對健康水位，激勵客戶端陸續啟動庫存回補，加上消費性電子產品進入旺季，相關產品的拉貨動能也隨之增強，IC設計客戶重啟投片，晶圓代工廠出貨片數再度回升，利用率可望逐季上升。

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IC設計龍頭聯發科（2454）在10月9日重磅推出最新AI旗艦手機晶片天璣9400系列，採用台積電（2330）最新3奈米製程，聯發科對9400系列後市表現寄予厚望。

信驊（5274）因AI伺服器拉貨強勁，推升9月合併營收再創歷史新高，表現優於市場預期，美系外資預估，信驊第四季營收可望維持高檔，由於AI伺服器採用BMC（遠端伺服器控制晶片）數量增加，有利信驊未來營運表現。

偉詮電（2436）、原相（3227）搭上Switch 2出貨，加上消費性電子需求增溫，法人看好未來營運有望持續轉佳。

矽智財（IP）與ASIC（特殊應用晶片）廠創意（3443）、世芯-KY（3661）、智原（3035）、M31（6643）、力旺（3529）在半導體加速跨入先進製程的趨勢下，未來營運可期。

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