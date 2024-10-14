減稅利多》物價累計漲幅達門檻 明年遺贈稅級距將調高

由於物價漲幅達調整門檻，明年遺贈稅課稅級距可望調高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕減稅利多又來了！由於物價漲幅達調整門檻，二○二五年遺產稅及贈與稅課稅級距將調高，現行遺產淨額五千萬元以下、贈與淨額二五○○萬元以下適用最低稅率十％，預估二○二五年調高至約五六二○萬及二八一○萬元以下。財政部將於年底公告實際調整情況，明年的繼承及贈與案件即可適用。

遺產及贈與淨額適用十％稅率 估調為五六二○萬及二八一○萬元以下

根據「遺贈稅法」規定，遺贈稅免稅額、課稅級距及相關扣除額等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲十％以上，按上漲程度調整，而CPI累計漲幅以前一年度截至十月指數計算。其中，遺贈稅課稅級距上次調整為二○一七年，截至今年九月止，CPI累計漲幅已達十二．三％，以此試算，明年遺贈稅課稅級距，將分別調高至遺產淨額五六一五萬及贈與淨額二八○八萬元以下適用稅率十％。

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不過，若考量十月CPI指數，預估CPI累計漲幅超過十二．四％，以此試算，明年遺產稅課稅級距估約調高為五六二○萬元以下適用稅率十％、五六二○萬至一億一二四○萬元適用十五％、超過一億一二四○萬元適用二十％；贈與稅課稅級距估約調高為二八一○萬元以下適用稅率十％、二八一○萬至五六二○萬元適用十五％、超過五六二○萬元適用二十％。

舉例而言，張老先生過世後遺有不少財產，扣除免稅額及各項扣除額後，遺產淨額為五五○○萬元，若以現行課稅級距計算，須繳納遺產稅五七五萬元；但若以調整後課稅級距計算，遺產稅額為五五○萬元。

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