美制裁重擊 海康威視大裁員

中國監視器大廠海康威視（Hikvision）傳研發部門預計將裁員1千多人。（美聯社資料照）

研發部門預計裁千人

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，受中國經濟持續低迷及遭美國制裁影響，中國監視器大廠海康威視（Hikvision）傳出正進行大規模組織調整，研發部門是重災區，預計一千多人將被裁員。

儘管海康威視否認大規模裁員，該公司卻指出，正在杭州總部和主要銷售城市「進行優化研發實力所需的內部調整」，因此將調整一些區域的工作位置。中國企業通常會將裁員稱為業務「優化」，以避免引來公眾注意。根據中國法律，涉及逾二十名員工或占公司總人力逾十％的裁員，將面臨勞動有關機構的介入。根據海康威視年報，截至去年底，該公司擁有五萬八五四四名員工。

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這次人事調整，凸顯海康威視在美國制裁和中國經濟持續低迷下，所面臨的挑戰。海康威視和大華技術等二十八家中國實體，在二○一九年美國前總統川普任內被列入實體清單，被控協助北京當局侵犯新疆維吾爾穆斯林的人權；名列實體清單的企業，若未獲美國政府核准，不得向美企購買零組件。當時，海康威視強烈反對美國政府的決定。

二○二二年，美國聯邦通訊委員會（FCC）公布海康威視和華為、大華技術等另外四家中企，若未獲美國政府批准，不得向美銷售新設備；FCC指出，上述五家中企的服務和設備對美國國家安全構成不可接受的風險。

儘管海康威視仍是全球市占率最高的監視器製造商，但過去兩年股價及營收已遭重擊。自二○二一年七月創下高峰以來，海康威視的市值已蒸發逾半，二○二二年營收僅成長二．一％，去年則成長七．四％，遠低於二○二一年的二十八％增幅。

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