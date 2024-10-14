繼承增、買賣降 住宅取得新趨勢

近年自然人取得住宅方式變化

〔記者徐義平／台北報導〕二○二一至二○二三年，每年均有逾四十八萬人次取得住宅，但比較取得方式，卻發現有買賣、拍賣取得逐年降低，繼承、贈與逐年拉高的趨勢。

根據內政部統計，二○二一年自然人取得住宅人次為四十八．二六萬人次，其中透過買賣、法拍取得約三十三．一九萬人次、約占六十八．七七％；透過繼承、贈與取得約十三．三三萬人次、約占二十七．六二％。

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不過，二○二二、二○二三年連續兩年出現買賣、法拍取得占比降低，繼承、贈與取得占比拉高的趨勢。二○二二年自然人取得住宅人次逾四十八萬人次，買賣、法拍約占六十四．二四％、年減四．五三個百分點；繼承、贈與占比則上升至三十二．二一％、年增四．五九個百分點。

繼承、贈與占比連2升 兩年增加逾6個百分點

二○二三年買賣、法拍占比下滑至六十二．八五％，繼承、贈與占比則拉高至三十四．三八％，前者年減一．三九個百分點，累計兩年下滑五．九二個百分點；後者累計兩年上升六．七六個百分點，且連續三年男性繼承、贈與比率高過女性。房市專家何世昌表示，國人房產傳承觀念比較守舊，大多「傳子不傳外」，導致男性繼承與受贈比率高於女性。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然目前晉升有殼族最常見仍是花錢買房，但隨人口老化、繼承比率拉高，會有越來越多民眾遇到繼承問題。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣住宅自有比率約八成，加上高房價、低薪資成長的落差壓力，以及少子化等人口結構改變，繼承、贈與取得住宅比率緩步升高，甚至每三戶住宅移轉就有一戶是繼承、贈與而來；因此，央行第三季祭出第七波信用管制，對於繼承族無法准用首購資格的反彈很大，近日央行也提出排除管制條款。

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