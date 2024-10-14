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「靠爸」晉升有殼族 Q1占比達32%

2024/10/14 05:30

根據內政部統計，今年第一季全國自然人約32％則是透過繼承、贈與取得住宅，有逐年攀高趨勢。（中央社資料照）根據內政部統計，今年第一季全國自然人約32％則是透過繼承、贈與取得住宅，有逐年攀高趨勢。（中央社資料照）

北市近49％靠繼承、贈與取得住宅 居七大都會區最高

〔記者徐義平／台北報導〕全國光是一季就有超過十二萬人躍升成有殼族。根據內政部統計，今年第一季全國自然人取得住宅高達十二．三一萬人次，其中超過七．九萬人次、逾六十四％透過買賣、拍賣取得，逾四萬人次、約三十二％則是透過繼承、贈與取得；換言之，每十人次就有三．二人次是靠長輩成為有殼族，且有逐年攀高趨勢。

竹縣75％自購住宅 全國最高

觀察內政部最新資料，今年第一季六都、新竹縣市的自然人取得住宅方式，其中台北市高達四十八．九八％靠繼承、贈與晉升有殼族，為七大都會區比率最高，即台北市每二．○四人次就有一人次是「靠爸」變成有殼族。

新竹縣今年首季透過買賣、法拍取得住宅占比則逾七十五％，不僅是七都最高，也是全國二十二縣市中最高。房產業者指出，新竹縣每十人次有超過七．五人次是出錢買房，為各縣市中靠爸晉升有殼族比率最低的縣市。

繼承多逾50歲 面臨人老屋老

觀察全國首季買賣、拍賣取得住宅年齡層，以三十至三十九歲最高；繼承、贈與占比最高年齡層則落在五十至五十九歲。房產業者指出，想要靠爸繼承房產，等到時多半已面臨人老、屋老的「雙老」現況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，人口老化較嚴峻的都市，繼承比率通常較高，甚至多數繼承者年紀也高，可能五十、六十歲起跳，因此等房並不容易，人口組成年輕的都市還是靠自己買房較為普遍。

房市專家何世昌分析，台灣上一世代民眾普遍有房，且因人口高齡化，手中房產如何傳承成為重要大事。值得注意的是，繼承數量逐年快速上揚，代表越來越多長輩傾向「留房養老」或有「房子比兒子可靠」等觀念，才會持有房產至過世，再交由繼承人接手。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，觀察內政部統計通報，可發現買賣、法拍取得比率較高的是女性，超出男性四個百分點，尤其彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門等縣市，女性買賣、法拍比率均比男性高出十個百分點，顯見女性對於購屋行為的關鍵決定權越來越吃重。

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