中國經濟低迷重創中小企 發展指數慘過疫情前

中國九月中小企業發展指數降至八十八．七，創一年來最低點，並遠低於二○一九年疫情前的平均值九十二．九，顯示中國的中小企業仍持續面臨艱苦奮戰，業績表現仍落後疫情前水準。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國九月中小企業發展指數降至八十八．七，創一年來最低點，並遠低於二○一九年疫情前的平均值九十二．九，顯示中國的中小企業仍持續面臨艱苦奮戰，業績表現仍落後疫情前水準。

降至88.7 創一年來最低點

南華早報報導，該指數對八大產業、共三千家企業展開調查，代表經濟狀況穩定的基準值為一○○，低於一○○表示經濟趨勢向下或惡化；在中國，超過九十％的企業是中小企業，他們提供多數城鎮就業。

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報導說，中國疲軟的經濟已重創中小企業，而政府敷衍的支持，以及自二○二一年以來房地產、遊戲與補教等民間部門的監管政策突然轉變，也削弱了中小企業信心。雖然中國去年推出「八大項、三十一條」措施，但被視為僅是口惠，中小企業的經商環境仍然惡劣。

調查的八種產業中，工業、信息傳輸與軟體業九月指數由降轉升，批發與零售業持續上升，但仍遠低於一○○；住宿餐飲、建築、社會服務、交通運輸與房地產業持續下滑。此外，因企業流動性與融資狀況趨於緊縮，應收帳款減少，在八個受調查產業中，有五個應收帳款下滑；有七個產業的績效指數下滑，代表利潤降低；以區域來看，東北地區的發展指數略有反彈，而東部地區持平、中部與西部地區下滑。

安邦諮詢研究員夏日指出，北京應透過減稅降費、補貼等方式持續減輕中小企業營運負擔，更應該實施相對靈活的金融支持措施，為中小企業提供量身打造的信貸工具，同時去除隱形市場壁壘、提供專門服務，才能改善營商環境。

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