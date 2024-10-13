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產創修法與實務脫節 創投公會：新創年募資1500億難達標

2024/10/13 05:30

創投公會理事長邱德成。（記者方韋傑攝）創投公會理事長邱德成。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕經濟部十月四日預告修正「產業創新條例」部分條文，其中二十三條之一、二十三條之二內容攸關優化台灣新創投資環境，卻與業界期待落差極大，遭質疑與實務脫節；創投公會理事長邱德成強調，政府部門若不夠重視本案所造成的負面影響，恐將嚴重衝擊總統賴清德所提出五大信賴產業發展進度，也難以達成二○二八年新創年募資達一五○○億元的目標。

產創條例部分修正條文vs.創投公會建議（資料來源：經濟部產發署、創投公會製表：記者方韋傑）產創條例部分修正條文vs.創投公會建議（資料來源：經濟部產發署、創投公會製表：記者方韋傑）

經濟部產發署預告修正的產創條例二十三條之一，規定有限合夥事業適用的租稅穿透門檻下修至一億五千萬。對此，邱德成指出，規模較小的天使投資機構皆以新創為主要投資標的，門檻太高，易造成吸引成效不佳，建議有限合夥事業適用租稅抵減的門檻降低至五千萬元。

籲降抵稅門檻、放寬事業年限

另二十三條之二是這次預告修正法案當中爭議最大之處。邱德成說，此條文僅放寬新創事業的年限從滿二年到未滿五年，但依照經濟部訂定的「具創新能力之新創事業」，認定原則是指公司法或商業登記法設立未滿八年的事業，且創新科技需要長時間研究發展，並不斷挹注資金，才有可能成功驅動新創事業，新創事業的年限也應同步放寬至未滿八年。

鬆綁個案投資下限至50萬元

還有，二十三條之二條文當中，規範「未滿二年」個案投資金額下限為一百萬元，「滿二年未滿五年」個案投資金額下限卻只有五十萬元。邱德成直言，此項規定同樣違背實務經驗，原因在於越早期的新創公司所需投資金額越小，當發展年限越長，所需的募資金額將隨著營運規模擴大而相對越高；基於鼓勵投資新創，應將個案投資的下限一律調整為五十萬元。

邱德成強調，政府積極推動具有台灣特色的「亞太資產管理中心」，也鼓勵更多高資產族群投入新創事業，但國內既有的高資產族群多選擇股票、房地產作為投資標的，政府應透過政策導引更多資金挹注至新創事業；不過，預告修正的二十三條之二條文卻規定，個人投資新創事業，每年綜合所得總額扣除額仍維持三○○萬元，並無增加，也不利於促進新創資金流動性，應將抵減上限提高到一○○○萬元。

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