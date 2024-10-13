新電價16日上路 台積電估多貢獻百億電費

新電價預計16日上路，住宅、醫院、餐飲業等民生相關類別凍漲，整體產業電價單價來到4.27元，其中產業用電最大咖台積電估增百億元電費。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會上月底落幕，民生電價維持凍漲、產業電價最高漲十四％，整體平均電價每度從三．四五一八元拉高到三．七五五六元。新電價預計十六日上路，隔天恰好是護國神山台積電法說會，外界關切電價影響，預估台積電此次電價調整完後，貢獻台電約一百億元。

電價審議會於九月三十日決議，秉持照顧民生原則，因此全國超過一千萬戶的住宅用戶全面凍漲，住宅電價單價維持每度二．七七元。

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整體產業電價單價4.27元 仍低於日韓

至於產業電價將視景氣復甦、營業狀況等，調幅分為十四％、七％與凍漲；因考量醫院、餐飲業等與民生高度相關，緊急追加納入凍漲行列。台電試算，產業平均調幅由十二．五％略降至十二．一％，整體產業電價單價來到四．二七元，但仍低於日本的五．五八元與韓國的四．六五元。

台電原預估新電價調整後，全年可增加七四○億元電費收入，但因追加醫院、餐飲業凍漲，尤其從飯店到火鍋店、燒烤店等大大小小餐廳等全都納入，增加的電費收入會略降到七二○多億元。

而產業用電最大咖為台積電，因耗電量大，今年四月與少數網路資料中心並列為最高二十五％漲幅族群，此次再次調漲後，可望貢獻台電全年約一百多億元電費，若對照整體可增加的七二○億元，台積電一家就貢獻約十四％。

台積電因為是超級用電大戶，二十四小時用電，且採納時間電價，尖、離峰綜合以後，其電價單價會比全國平均工業電價還略低，但今年連續二次調漲後，估計會接近平均產業單價。

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