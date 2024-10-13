比照營造業 台電包商引進移工有解

百工百業缺工，台電委外包商也面臨青黃不接「斷層」。為解決人力問題，經濟部、勞動部、台電達共識，比照營造業，台電包商可引進移工。（示意圖，台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕百工百業缺工，台電委外包商也面臨青黃不接「斷層」，但電力搶修工作卻日漸繁重，為解決人力問題，經濟部、勞動部幾經協商後，以不修改法令的前提下，認定電業工作也可視為營造業的一環，透過包商引進移工可有效緩解缺工壓力，明年起台電也會輔導移工考照，估五年內補充千名人力。

勞動部、經濟部、台電達共識 「電器承裝業」視為廣泛營造業

台電本身的配電人員負責電力搶修，施工則委託給包商，但台灣少子化、高齡化，包商已多次反映人力相當吃緊；經濟部長郭智輝在七月拋出台灣包商引進移工議題，時隔三個月，在台電董事長曾文生親訪勞動部後有解。

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原規定是「營造業」有開放移工可以執行管路工程，但電氣工程由「電器承裝業」承攬，並未開放引進移工；據透露，勞動部與經濟部、台電達成共識，無須修改法令，從事電業相關的「電器承裝業」視為廣泛營造業，藉此得以解決缺工問題。

台電將輔導移工考照 估5年補充千名人力

台電舉例，過去配電工程二億元額度標案，可聘請移工的比例約六、七名，未來調整後，標案額度、與聘用移工比例都會拉高，例如五億元的標案，約可聘用二十名移工，目前估計一年可以補充二百名人力，目標是五年達到一千名。

台電指出，包商聘請的移工一開始仍不會碰觸到專業技術工作，但「若太多沒有證照，也沒有用！」因此明年起配合勞動部，翻譯泰文、印尼文、越南文、英文等四種語言，台電將輔導包商移工考取配電、輸電乙級、丙級等四種證照。

但取得專業證照後，也擔心難以留才，台電表示，會鼓勵包商給予優於行情的待遇，起薪至少五、六萬元。

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