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第二次經發會17日召開 改善低薪 聚焦青年等3大族群

2024/10/13 05:30

第二次行政院經濟發展委員會將於17日召開，將成立專案小組，聚焦改善青年、中小微及服務業三大低薪族群。圖為保全人員值勤。（勞工局提供）第二次行政院經濟發展委員會將於17日召開，將成立專案小組，聚焦改善青年、中小微及服務業三大低薪族群。圖為保全人員值勤。（勞工局提供）

〔記者鍾麗華、高嘉和／台北報導〕第二次行政院經濟發展委員會將於十七日召開，鎖定中小微企業多元振興發展、青年多元發展與薪資提升等議題，薪資提升是討論重點；經發會除將研議促進薪資透明化政策，也將成立專案小組，聚焦青年、中小微及服務業三大低薪族群，透過加薪抵稅等優惠措施，對症下藥改善低薪現象。

加薪抵稅等優惠 對症下藥

這次經發會預計將通過「中小微企業多元振興發展計畫」，以數位轉型、淨零轉型及通路發展三大策略，提供中小微企業所需的專案貸款、租稅優惠兩大配套措施，明年預算也加碼達一一六億元，協助轉型升級。

因在基本工資之上，仍有不少人普遍被認定屬於低薪範疇，經發會顧問會議建議成立專案小組，研議制定薪資政策的可行性。官員指出，除「最低工資法」及加薪抵稅優惠等薪資政策外，將透過「促進薪資透明化」，包括就業面試階段的職缺薪資揭露、於公開資訊觀測站揭露非經理人全時員工平均薪資、以及薪資中位數等政策工具進行討論。

住宿餐飲服務業 均薪最低

到六月底，勞退均薪雖達四萬五五六五元的新高，但九人以下中小微企業均薪僅三萬二七七七元、中位數二萬七六○○元，遠不如千人以上大企業的六萬一六一五元、五萬三○○○元。

另二十到二十四歲均薪僅二萬八五三四元，有四十九萬餘人均薪貼近基本工資；均薪最低集中在服務業，最低的住宿餐飲業僅二萬九○六二元，提繳達四十四萬餘人、是僱用第四大行業。如何改善這三大族群低薪，是專案小組討論重點。

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