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2024富比世「全球最佳雇主」國泰金台灣唯一登百大

2024/10/12 05:30

國泰金控奪下《富比世》「2024全球最佳雇主排行榜」前百大，創台灣企業新紀錄。（國泰金控提供）國泰金控奪下《富比世》「2024全球最佳雇主排行榜」前百大，創台灣企業新紀錄。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕《富比世》「二○二四全球最佳雇主排行榜」日前揭曉，台灣共有十四家企業進榜，值得關注的是今年台灣榜單唯一登百大、且歷屆名次最前，由國泰金控拿下。

首度進榜就擠進百大的國泰金控，在疫情挑戰、數位轉型、AI衝擊等大環境疊加挑戰下，採行「Place for all」核心理念打造DEI（Diversity, equity and inclusion）小鎮，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，打造多元、公平、共融友善職場環境，一舉拿下歷年台灣最佳成績。

《富比世》「全球最佳雇主排行榜」，對全球五十多個國家／地區進行調查，尤其重視員工反饋，並根據薪資、人才發展和遠距工作選擇等標準進行評分。

國泰金控以「Place for all」核心理念打造DEI小鎮，支持員工不同人生階段的多元角色，推出職涯「彈性配速」措施，讓國泰人都能安心發聲並發揮潛能；也重視員工福祉，關懷員工身心健康，舉辦減重競賽「大腹翁小腹婆」等活動，並首創「員工健康、支持綠能、社會共榮」的正向循環模式。

此外，亦設有完善員工協助方案（EAP）及職場護理師，提供全方位諮詢服務，幫準爸媽們打造「好孕俱樂部」專屬網站，營造職場歸屬感與心理安全感；職場優化轉型方面，透過優化數位工具，滿足員工彈性辦公與工作管理的需求，藉由改造職場辦公空間，從實體環境引導溝通，促進跨單位、跨世代的互動與回饋，建立多元、透明、彈性、高效的職場文化。

順應AI及數位技術發展趨勢，國泰金控在徵才策略瞄準優秀的數位科技人才、跨界人才，邀請各方好手與國泰一起透過創新技術推動金融服務革新，為公司數位轉型帶來嶄新的視角、創造更多可能。

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