中製零件電動公車趴趴走 經長：即刻盤查

行政院長卓榮泰（左）11日赴立法院施政報告及備詢，與經濟部長經濟部長郭智輝（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委林楚茵昨質詢，中國製電動公車在國外被視作「木馬屠城」的潛在威脅，其自動駕駛有可能經過網路連線連上衛星以後，從周邊網路或境外操控，也有不少高比例中製零件的電動公車全台趴趴走，政府是否有足夠的資安防範措施。經濟部長郭智輝表示，將馬上在內部做討論及研擬，即刻盤查。

立委憂遭境外操控風險

林楚茵以黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案為例，提醒應該對中國製電動公車進行清查，不能讓這些車輛成為被境外操控的「木馬屠城」。

請繼續往下閱讀...

資料中心在台灣獨立建置及運作

對此，郭智輝說，目前對汽車的電腦及軟體雖然沒有管制，但有要求在地化比率，若使用內含中國製晶片的零件，以管制資訊安全等規範加以控制；目前有從中國進口的中華汽車、三陽汽車、福特汽車等，業者都表示軟體不會主動連網，資料中心在台灣都是獨立建置及運作，資安問題不存在。

行政院長卓榮泰指出，燃油車要求自製率是為保護國內汽車產業及零組件產業；電動車要求更多，包括資安疑慮、低價傾銷，將加強內部管理，包括物聯網的有效評斷；也會特別嚴厲要求電池部分，世界上太多電池發生燃爆等不該有的情況，尚未進口的將加嚴管制，已經進來的，則從內部加以管控。

林楚茵質疑，要如何降低對中國汽車零組件的依賴，尤其是重要關鍵技術；郭智輝說明，經濟部今年七月已提出提升國產化汽車自製率的規範，要求國產車自製率門檻逐年提高，比率是以汽車生產成本結構來計算，防止他國低價產品傾銷台灣，這也是各國政策趨勢。

郭智輝說，國內廠商因為量的問題，原本抗拒開模，但他後來向業者表示這是政策，溝通後，業者有表達願意，相信未來從中國進口的零組件會越來越少、甚至是零。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法