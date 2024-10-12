風電發威 連50小時發電逾2GW

近日東北季風增強，風力發電發威！台電表示九日至昨晚連續逾五十個小時出力二GW以上，換算已逾一億度綠電。（示意圖˙，台電提供）

東北季風加持

〔記者林菁樺／台北報導〕近日東北季風增強，風力發電發威！台電觀測到我國風力發電量自七日下午起突破二GW（約二百萬瓩），便維持穩定發電，九日至昨晚更連續逾五十個小時出力二GW以上，換算已逾一億度綠電，可供應近一千萬個家戶一日用電，有助於秋冬空污季節擴大降載燃煤發電。

助秋冬空污季擴大降載燃煤發電

台電指出，九月二十八日風力瞬時發電量達到二．九三GW、創下歷史新高後，近日風電更穩定出力，成為供電要角；根據台電觀測，本月七日下午二時四十一分開始，風力發電出力超過二GW，且八日整天也都保持此水準。

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換算已逾1億度綠電 可供近1000萬個家戶一日用電

台電觀測，只有在九日凌晨零時到五時出力略降，但五時左右又開始突破二GW，到目前為止也都維持同樣水準；台電統計，九日清晨起至昨晚已連續出力二GW以上超過五十個小時，風力發電度數超過一億度，可供應近一千萬個家戶一日用電。

台電表示，秋冬期間風力發電效果佳，可進一步擴大燃煤機組降載幅度，也讓抽蓄機組在白天有餘裕儲存電力，優化空污季的電力調度模式。

台電說，再生能源成果逐漸展現，近年在政府與民間全力推動下，離岸風電已完成三七二座風機，將持續推動風場併網發電；除了風光瞬時發電量屢創新高，現今再生能源更可維持長時間穩定出力，成為供電要角。

台電補充，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組就可減少發電，也讓機組歲修規劃更有餘裕。

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