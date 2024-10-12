營收速報》和泰、汎德 前9月創同期新高

汎德永業汽車公告9月合併營收為54.82億元，年增25%，創歷史同期新高。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）公告9月營收201.1億元，較去年同期微增0.79％；累計1-9月營收2061.76億元，年增0.45%，創下同期歷史新高。

和泰表示，9月和泰個別公司營收年減1.22億元，主要是因應10月1日Corolla Cross小改款上市，9月舊款屬於商品末期，配車台數較去年同期減少。

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轉投資的和泰興業9月營收較去年同期增加2.13億元；和運租車營收較去年同期增加0.98億元，主要是長租保有台數增加1771輛帶動。

BMW和Porsche豪華車經銷商汎德永業（2247）公告9月營收54.82億元，年增25%，創同期新高。累計1-9月營收435.54億元，年增7.44%，同創同期歷史新高。

汎德永業指出，第4季BMW全新電動車iX2、4系列車款，以及X2等車款均會大量到港，Porsche第4季也將導入Macan EV、Taycan 2等純電車款，因此對營運展望樂觀。

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