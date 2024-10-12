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營收速報》票價高檔 航空4傑營收均年增

2024/10/12 05:30

華航9月營收創下歷史同期新高。（華航提供）華航9月營收創下歷史同期新高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕暑假旺季已過，航空股9月營收雖然皆呈現月減，但在票價維持高檔、運力逐步恢復下，長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）9月營收都創下歷史同期新高，推升第三季營收創歷史單季新高，累計1-9月營收也創歷史同時新高。

長榮航9月營收173.6億元，年增5.83%；華航9營收160億元，年增7.4%；星宇航空為28.19億元，年增62%；台虎12.64億元，年增17.8%。

長榮航、華航積極擴張運能，長榮航11月26日起桃園-西雅圖航線將由每週7班增為10班，整體北美航線將達每週87班；華航冬季班表中，桃園-奧克蘭增至每週10班、桃園-札幌增至每週14班，而第四季航空貨運進入傳統旺季，在跨境電商量增，以及AI伺服器、個人電子用品新品發表後需求增加下，看好第四季表現。

台灣虎航已通過轉一般板上市，可望於11月初進行公開承銷作業，年底前上市。

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