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飆股幕後》傳獲新訂單 聯亞飆漲2.75倍

2024/10/12 05:30

聯亞股價從8月初的低點93.7元起算，兩個多月漲幅更達2.75倍。（取自網路〕聯亞股價從8月初的低點93.7元起算，兩個多月漲幅更達2.75倍。（取自網路〕

記者王憶紅／特稿

光通訊廠聯亞（3081）昨日股價開平震盪走強，終場以上漲10元的352元作收，創4年半來新高價，雖然週漲幅僅1.73%，不過本月以來漲幅19.12%，從8月初的低點93.7元起算，兩個多月漲幅更達2.75倍。

才剛出關 又遭列處置股票

也由於聯亞股價持續走高，9月23日才從每5分鐘撮合一次的處置股票出關，再因達主管機關的處置股票標準，在10月8日再次關禁閉，且每20分鐘成交一次，直到10月24日。

統計8月初低點以來，三大法人同步買超聯亞，其中投信買超3633張最多，集中在過去兩週；外資買超2169張、自營商買超1951張。受惠出貨量增加，聯亞9月營收1.1億元，月增3％、年增76％，第三季營收3.23億元，季增19％，優於預期，累計前9月營收9.2億元，年增21％。

值得注意的是，聯亞累計7、8月稅後盈餘100萬元，每股稅後盈餘0.01元，法人預期第三季本業可望轉虧為盈，但因持續提列閒置資產跌價損失，第三季將持續虧損，但虧損將縮小。聯亞上半年每股虧損0.77元。

法人指出，第2季以來，聯亞受惠美國資料中心需求強勁，800G矽光需求增多，矽光客戶出貨季增1倍以上，高出年初預估的每季增幅15-20%，而明年上半年較今年也可望有倍數成長。

法人表示，聯亞年底產品將由800G升級到1.6T，將為聯亞2025年帶來成長動能，月前更傳出接獲中系大廠的訂單，訂單規模上看逾5億元，比擬美系客戶，第四季進入量產，在光模塊升級客戶由美系擴散到中系下，潛在貢獻可期。

聯亞第二季資料中心產品佔營收比重已達40-45%，電信應用產品則為35-40%。若以產品別來看，矽光約占45%-48%，10G以上產品約18%-22%。

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