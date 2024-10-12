AI伺服器需求Q4發酵 散熱廠成長可期

輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200第四季將量產出貨，供應鏈營運蓄勢待發。（法新社資料照）

雙鴻、奇鋐與建準前3季營收皆創同期新高

〔記者歐宇祥／台北報導〕輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200第四季將量產出貨，供應鏈營運蓄勢待發，散熱廠尤以切入水冷散熱領域的供應商成長明確，包括雙鴻（3324）、奇鋐（3017）與建準（2421）前三季營收皆創同期新高，並看好第四季有望維持成長，GB200對營運的帶動力並有望持續到明年。

GB200估11月量產 就怕缺料

研調機構預估，輝達Blackwell新平台第四季出貨，因能耗提高等因素，將帶動水冷方案滲透率持續提升，明年將超過20%。至2030年，伺服器液冷產品產值則估將達125.5億美元、年增24%，有利於供應鏈營運；目前雙鴻、奇鋐分別是分歧管與水冷板的關鍵供應商。

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產業預期GB200將在11月起開始量產。雙鴻表示，伺服器需求對營收的挹注將從第四季延續到明年，看第四季營收可望季增個位數百分比、明年則有望竄升；且雙鴻前三季水冷營收比重已超過10%、第三季單季則佔16%，全年佔比10%至15%目標應達陣無虞，惟缺料狀況恐延續到明年，將左右成長幅度。

奇鋐前三季營收509億元、年增達2成，也是歷年同期新高。奇鋐是3D VC（均熱片）與水冷板主要供應商，旗下富世達（6805）則欲切入快接頭，在水冷領域佈局完整；法人認為，奇鋐在散熱元件、水冷系統供應鏈佈局完整，明後年AI領域營收皆可望維持4成以上年增、將帶動獲利向上。

散熱風扇廠建準也看好下半年營運逐季增溫。建準表示，AI伺服器無論氣冷、水冷解決方案都需採用更多風扇，GB200機櫃需使用約257顆風扇，因規格、單價也較高，對第四季整體營運挹注明確。法人指出，目前ASIC（特殊應用晶片）驅動的AI伺服器仍是單轉扇，GPU（繪圖處理器）驅動的伺服器則使用對轉扇，是建準未來的主要成長動能。

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