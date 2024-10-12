靜待9兆財政撒錢？ 中股沒信心走跌

中國推出救市措施以來，中國股市已飆漲20％，但資人對先前貨幣刺激的樂觀情緒消退，取而代之的是對政策力度能否足以恢復成長的憂心。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在中國人民銀行近期推出降準、降息等一連串貨幣政策後，中國財政部長藍佛安預定今日公布最新財政刺激政策，引發全球高度關注。彭博報導，投資人與分析師預期，中國政府可能推出二兆人民幣（逾九兆台幣）的財政計畫，以期鞏固經濟成長，並提振信心；市場預期，若多於二兆就是利多、少於二兆就是利多出盡。

滬深三○○週線跌3.3％

因投資人對先前貨幣刺激的樂觀情緒消退，取而代之的是對政策力度能否足以恢復成長的憂心。滬深三○○昨收跌二．八％、上證綜指收跌二．六％；自上月二十四日中國推出救市措施以來，中國股市已飆漲二十％，但過去一週動能放緩，滬深三○○週線跌三．三％。

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野村首席中國經濟學家陸挺認為，中國財政部或許談論發行國債、增加預算等大方向，具體規模仍要到本月底，由中國全國人大常委會拍板公布。

野村報告指出，中國的財政刺激措施，對於亞洲鄰近國家也至關重要，若還是加快鐵路、電網等基建項目建設，亞洲國家將獲益不多，但若針對房地產領域推出財政刺激，例如為預售與延遲的住宅項目直接提供資金，且推升房地產投資，可能有望擴大亞洲的出口復甦，提振大宗商品價格。

報告顯示，對中國成長曝險最大的亞太經濟體是澳洲，其次是新加坡，菲律賓與印度曝險最低，而台灣與南韓已有所脫鉤。

華爾街日報報導，雖然中國終於採取廣泛的刺激措施，但效果恐受到根本性問題的制約，即中國國家主席習近平對西方經濟模式的排斥，當中國經濟整體偏離西方的市場模式，中國成長將逐漸減弱。

華府智庫大西洋理事會與榮鼎集團一項為期四年的追蹤發現，過去十多年，中國更多朝計畫經濟方向發展，政府在引導資金與其他資源的流動上發揮更大作用，並為企業家與投資人設定了更嚴格的限制，結果就是私人投資驟減、外資枯竭。

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