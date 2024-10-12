中國鋼鐵產能外溢 中鋼提反傾銷調查

針對中國鋼鐵產能過剩，中鋼證實上月已遞件，向財政部申請反傾銷調查。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國鋼鐵產能過剩，出口價格大砍，持續衝擊全球鋼市，中鋼九月出貨不如預期，合併營收二六七．四七億元，創下近二十個月單月新低；中鋼指出，出貨雖有受颱風影響，關鍵還是中國價格太競爭，中鋼也採取自救保護，已於九月向財政部遞件提出反傾銷。

中鋼昨公告九月自結合併營收僅二六七．四七億元，且呈現月減、年減「雙減」。中鋼指出，主要是九月原預期出貨八十五萬噸，但因颱風影響、外銷市況不佳等，少快三萬噸。

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中鋼董事長黃建智坦言，九月受到國際競爭影響，外銷出貨不是很好，特別是中國價格讓其他國際鋼廠報價都往下拉，好在中國最近在金融、消費面祭出拉抬措施，流通價格稍有回升。

黃建智分析，當中國的國內鋼鐵價格好轉，就不用向外拋售，價格會持穩，中國鋼鐵大廠寶武鋼廠最新開盤價格向上，對第四季鋼價有支撐，且原本第四季就是鋼鐵旺季，可望延續到農曆年前。

黃建智指出，因中國鋼廠還是虧本在賣，即使中國政府祭出「平控」（控制產量不超過前一年）措施，但影響亞洲鋼市的關鍵還是在出口數量；根據統計，中國二○一六年也產能過剩，出口高達一．一二四億噸創歷史高點，並傾銷歐美。

黃建智說，去年中國鋼鐵出口也逼近一億噸，今年前八月已達七千萬噸，今年很有可能還是維持去年水準，整體來看，今年中國鋼鐵出口量仍偏高。

因各國已對中國祭出制裁手段，台灣也跟進，中鋼先前已蒐集資料，採取貿易救濟手段，黃建智證實，中鋼已於上月正式向財政部遞件，申請反傾銷調查。

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