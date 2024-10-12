學者：供應鏈去中化 二印一馬將崛起

香港大學經濟學教授鄧希煒昨出席台北政經學院研討會。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕香港大學經濟學教授鄧希煒昨出席台北政經學院研討會表示，世界正處於全球化放緩之中，各國政府多強調國家、經濟和環境安全，全球供應鏈透過「友岸外包」、「中國加一」、「中國加Ｎ」等政策而分散，反而因進口來源單一而降低了其韌性，但同時也讓洗牌後的貿易增加多樣和包容性。

他預估，未來五至十年內，全球經濟成長率將低於過去二十年，貿易更趨區域化及碎片化，美中對抗可能會致使「兩Ｉ」印度、印尼及「一Ｍ」馬來西亞崛起成為下一波新興大國，而台灣必須在美中緊張關係中謹慎避險。

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清華大學台北政經學院昨舉行「亞洲視野與聲音：美中緊張下的地緣政治後果」研討會，鄧希煒以「全球化受地緣政治、技術衝擊下的新趨勢」為主題演講。

鄧希煒表示，現在所經歷的並非首次全球化放緩或「去全球化」，但全球化永遠不會消亡，只是不斷改變發展出新趨勢，隨著被稱為「友岸外包」、「中國加一」或「中國加Ｎ」的供應鏈拆分持續發展，許多東南亞、美洲國家都因中國外移的供應鏈而受益。但此趨勢反而導致許多被拆分後的供應鏈過於仰賴單一進口來源，在亞洲是中國、在北美則是墨西哥，實際上降低了供應鏈的韌性。

鄧指出，讓中國二○○八年以前崛起成為經濟霸主的過程正在逆轉，全球化的新趨勢將圍繞區域化、更加以服務為導向、更加數位化此三方向發展，因此像台灣、新加坡及其他小型經濟體而言，應該更積極加入如「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等新的區域型協定。

鄧強調，現今主要大國多首重安全、包容性，而非經濟效率，因此未來五至十年內，可預期經濟成長率將低於過去二十年，貿易也會更加區域、碎片化。

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