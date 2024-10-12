二次能源轉型 鎖定地熱 經長：第一個4千公尺深層月底前探勘

經濟部長郭智輝表示，月底之前會有首個四千公尺的地熱深層探勘。圖為宜蘭的清水地熱電廠。（資料照）

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院昨繼續進行施政總質詢，針對賴總統國慶演說提到將推動二次能源轉型，經濟部長郭智輝表示，關於地熱，將先從四個地方開始探勘，月底之前會有首個四千公尺的深層探勘，若成功就快速複製到其他地點；至於小水力，將配合水利署的整治計畫，還在規劃。

地熱探勘 先從4個地方開始

郭智輝強調，到二○三○年為止，電廠的穩定供電計畫都已完備，只要地方政府與民眾支持，電廠就可以蓋，並且穩定供電。

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政府預計撥補台電二千億元，但在野黨阻擋總預算案審查，是否擔憂造成台電財務困難？郭智輝說，二千億元補助對台電的獲益與財務幫助非常大，若二千億元沒辦法進到台電，台電會比較辛苦；這二千億元大部分是貼補民生用電，他相信立委跟經濟部一樣，不願意看到物價波動。

國民黨立委李彥秀質疑，前任蔡政府規劃二○二五年發電量占比為天然氣提高至五十％、燃煤占比降至卅％、再生能源提高至廿％為目標，但再生能源今年只占十％，政策看來會跳票，能源配比政策是否再調整或「蔡規賴隨」。

行政院長卓榮泰表示，能源政策是國家長遠既定且推動的目標，每位總統都有看法，但進行中的政策希望能持續，政府沒有否定現在的能源政策，在全世界看來，發展綠能也是必要的。

郭智輝說，目前的能源配比是延續蔡政府能源政策並稍微修正，先將燃煤降為零，並以綠電來補；再生能源本來在二○二五年可達廿％，因烏俄戰爭而延宕，將在二○二六年十一月達標，經濟部的目標是二○三○年讓綠電滿足台灣企業需求。

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