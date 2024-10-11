數位皮夾11月內測 拚明年上路

數位皮夾小檔案（圖：彭博示意圖，文：記者徐子苓）

〔記者徐子苓／台北報導〕手機不只能支付，不久後也能放各種身分證件！繼歐盟推行「數位身分錢包」後，我國數位發展部今年起也推動「數位皮夾」（Digital Identity Wallet），可以存放自然人憑證和健保卡，盼以安全、保護隱私的方式證明身分。數位皮夾約二億元的系統建置預算，由中華電信得標，預計十一月會在公部門進行內部測試，明年有望推出正式版本。

數位皮夾的目的除了便利性之外，也是考量到隱私保護。舉例來說，民眾在超商買酒時，店員可能為了確認是否成年而要求出示身分證，但上面的姓名、確切生日等非必要資訊也會一併被看光光；或辦理金融、電信門號業務時，將雙證件交由業者影印，但只是為了查核姓名資料，其他資訊如住址、出生地等反而增加了外洩的風險，這些都是實體證件的缺陷。

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數位皮夾的特點是「資訊最小揭露原則」，在民眾知情且同意的前提下，才會授權第三方查驗卡片資訊，且只能取得業務所需的特定資料，而非卡片上所有資料，如此就不會揭露不必要的個資，實現數位時代的身分自主權。

科技大廠Google、Apple早已開發各自的數位錢包，能存放信用卡、機票、集點卡等。數發部官員表示，科技業者的數位錢包主要處理金融服務，而數位皮夾則是保護官方證件的隱私，兩者都能為數位生活帶來便利，可相輔相成。

整合健保卡、自然人憑證

數發部公開招標後，由中華電信得標，負責建置數位皮夾的系統。數發部官員透露，預計十一月推動驗證，先在公部門進行小規模測試，和內政部、衛福部、交通部合作，分別放入自然人憑證、健保卡、駕照等民眾較常使用的證件。若順利推動，未來還希望進行跨國規格串接，包含國際駕照等證件也能一併放入。

◎小檔案：數位皮夾 整合數位證件

數位皮夾正式名稱是「分散式數位身分認證與授權系統」，可以想像成一個整合數位證件和憑證的「容器」，如同實體皮夾一樣，例如以手機為載體，載入實體證件功能。

數位皮夾有望明年推出，民眾可以自行決定要放入哪些證件到數位皮夾，且不會強制國人使用，而是提供一個實體以外的選擇。（圖：彭博示意圖，文：記者徐子苓）

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