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電信管理明確分工 數發部掌發展 NCC主監理

2024/10/11 05:30

數發部次長葉寧指出，數發部和NCC有著明確的分工，發展的議題移撥到數發部，而日常的監理則留在NCC。（資料照，記者徐子苓攝）數發部次長葉寧指出，數發部和NCC有著明確的分工，發展的議題移撥到數發部，而日常的監理則留在NCC。（資料照，記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數發部時常被外界批評和NCC在電信管理、網路治理方面權責不清，數發部次長葉寧解釋，新部會成立後，本就需要時間磨合，尤其當新的業務出現時，各部會也需要時間去協調分工，這並非只有數發部獨有；以「電信管理法」為例，就有數發部、NCC兩個主管機關，數發部和NCC有著明確的分工，發展的議題移撥到數發部，而日常的監理則留在NCC。

NCC出身的葉寧表示，發展的議題移撥到數發部，日常的監理留在NCC，因為NCC是獨立的委員會，職責是確保電信、通訊業務穩定運作，以及確定傳播的多元價值，而數發部則是要帶領產業往前走，例如Wi-Fi 6E、衛星執照、車聯網實驗頻率等都已陸續開放。

他舉例，近期電信業整併就是一個很好的分工例子，由NCC決定市場穩定性（哪些電信事業可以留在市場），而頻率問題就交給數發部處理。

此外，現今數位時代幾乎每件事都和網路有關，這也導致數發部常被網友們「呼叫」、質疑為何不積極處理問題，即便有些業務並非數發部主管，這也顯示民眾對數發部的定位並不清楚。

葉寧解釋部會之間的分工邏輯：實體世界歸誰管、虛擬世界就歸誰管。以交通部主管的旅行社為例，民眾可以向實體旅行社購買旅遊行程，也可以在線上購買，應該都要適用同一套法律、同一個主管機關；但若沒有實體店面、原先又沒有主管機關，才會由數發部主管，例如綜合性電商（蝦皮、momo等）和數位遊戲產業。

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