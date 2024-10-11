北京外銷通縮》中國歐盟商會︰歐中貿易戰已難避免

中國產能過剩外溢、對歐出口大幅增加，中國歐盟商會表示，歐中爆發全面貿易戰是「不可避免的」。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港南華早報報導，中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，在通縮的推動下，中國對歐洲的出口大幅成長，這是中國將內需低迷「外部化」，如果不做出任何改變，歐中爆發全面貿易戰是「不可避免的」。

中國將內需低迷「外部化」 對歐出口擴大

彥辭九日在布魯塞爾受訪指出：「依照目前發展方向，我認為貿易戰是不可避免的，且幾年下來，會持續看到中國進口下降，而出口就數量而言則加速增加，若不做出任何改變，爆發全面貿易戰的可能性越來越大。」

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在歐盟批准從十月三十一日起，對中國製電動車加徵最高三十五．三％的懲罰性關稅後，中國隨即宣布從十月十一日起對歐盟進口白蘭地課徵最高三十九％關稅。儘管北京當局指控歐盟實施「赤裸的保護主義」，彥辭敦促其著眼於大局，嚴肅看待歐盟對中國政府政策的疑慮。

歐對中國出口反下降30％

彥辭表示：「中國在通縮的推動下，對歐洲的出口大幅增加，這是中國將內需低迷外部化。」彥辭指出，今年前七個月，中國對歐盟的出口就數量而言創下歷來新高，從歐盟的進口卻崩跌；他說，「自二○一七年以來，中國經濟規模成長四十％，同一時間，歐洲對中國出口卻下降三十％，我想這是我們應該討論的」。

中國官方數據顯示，生產者物價指數（PPI）已連續二十三個月下跌，使企業別無選擇，只能將貨品運往海外，這導致歐洲進口的高科技產品激增，而以西方標準，歐洲對中國產品相對開放。

彥辭指出，中國從電動車、電池、太陽能板、風力發電機、鋼鐵到傳統晶片等行業都出現產能過剩；儘管分析師目前避免使用「貿易戰」一詞，但歐中貿易緊張若進一步升級，將使雙方的爭端逼近這個領域。

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