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鐘點移工拚年底試辦 NGO爭大餅

2024/10/11 05:30

2025年65歲以上老年人口占總人口比率將超過20%，台灣將成為超高齡社會，需要照護對象越來越多。（資料照）2025年65歲以上老年人口占總人口比率將超過20%，台灣將成為超高齡社會，需要照護對象越來越多。（資料照）

明年邁超高齡社會 多元陪伴照顧服務計畫試辦首年 北中南將各選1家

〔記者李靚慧／台北報導〕二○二五年台灣將進入老年人口占比逾二成的「超高齡社會」，面對迫切的高齡照顧需求，勞動部再次推動俗稱「鐘點移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」；為期三年的試辦計畫已由勞動部跨國勞動力政策協商諮詢會議通過，後續將配合修改藍領審查標準，預計十月底前預告修法，力拚今年底前試辦計畫上路實施。

試辦3年 未來增至10家

勞動部已召開三次諮詢會議，不但眾多具公益性質的NGO團體躍躍欲試，期望能爭取試辦資格，仲介業者也積極表達參與意願。勞動部官員估算，具有辦理照顧、看護經驗的公益團體，有數百或上千家，雖然眾多NGO有意爭取，但需提出可行的試辦計畫，經評選後，第一年北、中、南各選出一家，未來再擴增至十家。

目前國內外籍看護工已逾二十三萬人，其中超過二十一萬為家庭看護工。有不少民眾僅有短時間或臨時的照顧需求，或是家庭雖符合聘請資格，卻無需全日照顧，或不希望與看護工同住並承擔移工的管理責任；且也有移工團體疾呼外籍家庭看護工休息不足、過勞等，因此勞動部再次研議不同的移工聘僱模式。

根據發展署擬定「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，該計畫為期三年，由NGO團體為試辦單位，設立滿五年的財團法人或公益社團法人都可提出申請，但需擬定「試辦計畫書」；考量NGO團體人力負荷與專業，NGO團體可與「績優私立就業服務機構（即仲介業者）」合作，若通過勞動部評選，未來NGO與仲介業者共同進行移工招募、引進，而聘僱管理、生活照顧服務、住宿管理主要由仲介業者負責，NGO負責派工，但承擔整體的辦理責任。

收費標準由試辦單位訂定

根據規劃，鐘點移工可依據民眾的照顧需求，選擇包含休息時間的「全日」或半日、四小時等方式，還需由申請試辦的NGO規劃，收費標準也由試辦單位依成本負擔訂定；若依二○一九年結束的「外展看護工計畫」，當時每小時收費約三○○元，一日使用十小時、每月使用十日，該家庭需付費三萬元，但近年最低工資、物價均上漲，費用應會更高。

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