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整合集團6大品牌╱統一新型店 從南往北發展

2024/10/10 05:30

統一（1216）企業新世代複合商場再+1，昨天在台南再開出上千坪的「ZEELAND-MARK」。（記者楊雅民攝）統一（1216）企業新世代複合商場再+1，昨天在台南再開出上千坪的「ZEELAND-MARK」。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一企業（1216）新世代複合商場再+1，昨在台南開出上千坪的「ZEELAND-MARK」。統一集團董事長羅智先指出，開這種大型複合商場需要一點緣份，不少地主主動找上門，只要有適合的土地，未來也會開到其它縣市。

新開幕的「ZEELAND-MARK」，整合統一集團旗下7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」等6品牌打造，預期將再度成為消費者朝聖的打卡熱點。

羅智先坦言，新世代複合廣場投資金額是一般店的好幾倍，從生意角度永遠是收入之外還有成本，以康橋門市為例，雖然客單價是一般門市的4倍，但扣除投資成本，不一定比一般店精彩。

他說，這樣的店放到全台7052家7-ELEVEn是相對少數，也不可能被單一門市拖累，但對內部人員是很大的啟發和訓練，只要中部和北部有適合的土地，不排除從南部往北部開店，建立開店的生態鏈。

談到中國政府近期祭出一連串救經濟的政策，他表示，外面對中國內需市場有些誤解，中國內需市場沒有太大改變，只是重新分配，集中在高低兩端，中間非常辛苦。他說，中國是典型的大陸型經濟體，「90%投資可能不是你看到的結果，要學會忍耐和修身養性，現在都在種樹而已，將來乘涼的人絶對不是你」，這是大陸型經濟深不可測的威力。

轉投資的統一中控經營的是民生產業，比較穩定，另從正常經濟原理觀察，股市好就會有外溢效應，中國不是沒有錢，近期發行的國債還出現超額認購，錢很多，只是要不要花而已。

統一美麗事業董事長高秀玲表示，在台北信義區打造的「Dream Plaza」，將打造為消費者心靈的家，晚上不想回家有這個角落可以遊逛，但不會是全場域的24小時營業；另，博客來實體書店會導入「玲廊滿藝」畫廊，預期明年開幕。

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