盤勢分析》三角收斂近尾聲 靜待量能放大

技術面來看，台股壓縮區間形成三角收斂，短線待各均線逐漸靠攏後，台股將隨量能放大走出明顯波段趨勢。（資料照）

輝達（NVIDIA）帶動美股走揚，昨日AI族群掌多頭大旗，鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）三指標廠股價向上，加權指數一度大漲274點，但鋼鐵等傳產族群走跌，台股漲勢收斂，終場上漲47.69點、以22659.08點作收，成交量約4191億元。

外資昨日買超133.01億元、投信買超21.48億元、自營商賣超58.79億元，三大法人合計買超95.7億元。昨外資台指期淨空單減少640口，累計外資台指期淨空單為40450口。

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元大投顧指出，昨日IC封測、矽光子與電子權值股走勢相對強，但上漲時量能未明顯放大，後市應關注成交量變化，若量能持續下滑，將延續震盪走勢，投資人可留意營收成長的個股，並關注先進封裝等規格技術提升的產業，以及漸露曙光的網通、車用類股。

群益期貨指出，外資期現貨昨略為樂觀布局，而技術面來看，台股壓縮區間形成三角收斂，短線待各均線逐漸靠攏後，台股將隨量能放大走出明顯波段趨勢。（記者歐宇祥）

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