晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

首批聯發科天璣9400手機 Q4上市

2024/10/10 05:30

聯發科昨發表全新天璣9400旗艦晶片。（聯發科提供）聯發科昨發表全新天璣9400旗艦晶片。（聯發科提供）

發表旗艦晶片 大秀AI功能

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計大廠聯發科（2454）首度搶先競爭對手高通，昨日發表全新天璣9400旗艦晶片，專為邊緣AI、沉浸式遊戲、極致影像而生的最新旗艦5G Agentic AI（主動式人工智慧）晶片，採用台積電第2代3奈米製程打造，預計首批搭載天璣9400的智慧型手機將於今年第4季上市。

聯發科發表會由資深副總徐敬全主持，天璣9400晶片首拍攝「天際奇航」宣傳影片，聯發科並邀請客戶vivo、OPPO等主要手機客戶高層站台，現場並秀出AI點選外賣、訂房、看電影等功能。

徐敬全表示，今年是天璣產品5週年，產品在市場的認知度已快速攀升至90%，為「強、慧、猛」產品，並拓展到汽車應用領域。天璣9400為第4代旗艦行動晶片，採用第2代全大核設計，結合Arm v9.2 CPU架構，還有最先進的GPU（繪圖處理器）和NPU（神經網絡處理器），估計單核性能提升35%、多核性能提升28%，功耗較前一代降低40%，並大幅提升AI效能及光線追蹤、GPU等性能。

Q3營收1318.16億元 近財測高標

聯發科昨也公布9月營收446.75億元，月增7.58%、年增23.83%；第3季營收1318.16億元，季增3.55%、年增19.7%，符合預期並接近財測高標；累計今年前3季營收為3925.43億元，年增29.18%。聯發科第3季以美元兌新台幣匯率1比32.3元計算，原預估營收將介於1235億至1324億元之間，結果實際數接近財測高標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財