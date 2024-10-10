首批聯發科天璣9400手機 Q4上市

聯發科昨發表全新天璣9400旗艦晶片。（聯發科提供）

發表旗艦晶片 大秀AI功能

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計大廠聯發科（2454）首度搶先競爭對手高通，昨日發表全新天璣9400旗艦晶片，專為邊緣AI、沉浸式遊戲、極致影像而生的最新旗艦5G Agentic AI（主動式人工智慧）晶片，採用台積電第2代3奈米製程打造，預計首批搭載天璣9400的智慧型手機將於今年第4季上市。

聯發科發表會由資深副總徐敬全主持，天璣9400晶片首拍攝「天際奇航」宣傳影片，聯發科並邀請客戶vivo、OPPO等主要手機客戶高層站台，現場並秀出AI點選外賣、訂房、看電影等功能。

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徐敬全表示，今年是天璣產品5週年，產品在市場的認知度已快速攀升至90%，為「強、慧、猛」產品，並拓展到汽車應用領域。天璣9400為第4代旗艦行動晶片，採用第2代全大核設計，結合Arm v9.2 CPU架構，還有最先進的GPU（繪圖處理器）和NPU（神經網絡處理器），估計單核性能提升35%、多核性能提升28%，功耗較前一代降低40%，並大幅提升AI效能及光線追蹤、GPU等性能。

Q3營收1318.16億元 近財測高標

聯發科昨也公布9月營收446.75億元，月增7.58%、年增23.83%；第3季營收1318.16億元，季增3.55%、年增19.7%，符合預期並接近財測高標；累計今年前3季營收為3925.43億元，年增29.18%。聯發科第3季以美元兌新台幣匯率1比32.3元計算，原預估營收將介於1235億至1324億元之間，結果實際數接近財測高標。

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