第二波關鍵技術清單 年底核定

國家核心關鍵技術清單項目將更新第二波。據悉，經濟部提報項目包括針對運用在AI資料中心與低軌衛星等高效運算的IC設計，以及高功率固態電池。（法新社）

〔記者廖家寧、吳柏軒／台北報導〕國科會去年底公告第一波國家核心關鍵技術清單，第二波清單預計年底前召開審議會，據悉，經濟部已提報有關AI資料中心與低軌衛星等高效運算的IC設計、高功率固態電池等項目；國科會主委吳誠文昨則表示，重點方向是與美國、德國等步調一致。

重點方向與美、德步調一致

為配合美國晶片管制規範，國科會去年底公告第一波國家核心關鍵技術清單，包括十四奈米以下製程的IC製造技術、異質整合封裝技術等二十二項；第二波清單項目預計在年底前審議後公告。根據國家安全法規定，竊取國家核心關鍵技術，最重可處十二年有期徒刑，罰金視不法所得加倍裁處。

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針對第二波清單研議方向，經濟部產業技術司已提報建議清單，官員表示，項目包含儲能系統的固態電池、高效能運算晶片的IC設計與製程、用於低軌衛星設備的化合物等技術。

其中，IC設計針對運用在AI資料中心及低軌衛星的高效運算技術，會將運算力與能耗效率列為重點；應用在儲能和電網不斷電系統（UPS）固態電池則是以高功率及高循環利用次數作為標準。

官員表示，清單新增內容基本上都是配合美國晶片管制規範，經濟部在提報前也與業界代表進行過充分討論，確保在不影響產業競爭力的情況下，有效保護國家與產業核心關鍵技術。

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