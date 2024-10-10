美次卿：中「掠奪性定價」 宰制鋰市場

中國生產商正向全球市場大量供應鋰，造成掠奪性的價格暴跌，其目的是要消滅競爭對手。而鋰價暴跌也對中國造成影響，迫使電池大廠寧德時代（CATL）等中國企業暫停部分礦場的生產。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國務院主管經濟成長、能源和環境事務的次卿費南德茲（Jose Fernandez）近日訪問葡萄牙時表示，中國生產商正向全球市場大量供應關鍵金屬鋰，造成掠奪性的價格暴跌，目的是要消滅競爭對手。葡萄牙是歐洲最大的鋰生產國。

對美國「降低通膨法」的故意回應

費南德茲指出，中國生產的鋰遠超過全球需求，這是中國對美國推出「降低通膨法」的故意回應，「他們實施掠奪性定價，降低價格直到競爭消失為止，這種情況正在發生」。「降低通膨法」是美國史上最大的氣候和能源投資方案，規模達四千億美元。

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中國是全球第三大鋰生產國，僅次於智利和澳洲；但在全球鋰化學品產量中，中國約占三分之二，相關產品用於消費電子和電動車用電池。鋰被聯合國視為無石化經濟的一大支柱，預期將成為未來乾淨電網中儲存能源的主要方式。

但過去一年，鋰價暴跌逾八十％，主因產能過剩和電動車需求下降。費南德茲指出：「鋰價下跌抑制我們在全球範圍內分散供應鏈的能力，也傷害葡萄牙等需投資開發這些產業的國家。」

然而，鋰價暴跌也對中國造成影響，迫使電池大廠寧德時代（CATL）等中國企業暫停部分礦場的生產；許多全球鋰生產商也不得不縮減產能和裁員。

葡萄牙已知的鋰蘊藏量約六萬噸，是歐洲最大生產國。該國希望結合西班牙，利用當地的鋰蘊藏量，支撐起從採礦、精煉到電池製造和回收等整個價值鏈。

歐盟高達九十七％的鋰電池來自中國，因此一直致力於加強採掘鋰礦，以突破中國對全球鋰市場的宰制。

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