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老車換新補助 延至後年底

2024/10/10 05:30

老舊車輛汰舊換新補助一覽表老舊車輛汰舊換新補助一覽表

跨車種也OK 汽油車換電動車 補助+回收 至少可領3000元

為加速10年以上老舊車輛換購成電動車，環境部擬將車輛汰舊換新空污減量補助的申請期限，延長至2026年底。（示意圖，記者陳嘉怡攝）為加速10年以上老舊車輛換購成電動車，環境部擬將車輛汰舊換新空污減量補助的申請期限，延長至2026年底。（示意圖，記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為加速淘汰十年以上老舊車輛及改善空氣品質，環境部昨表示老舊車輛換電動車補助將延至二○二六年底，且跨車種換購電動車也適用補助。以汽油小客貨車換購電動車為例，若將空污減量效益歸給環境部，加上回收獎勵，可領三千元補助；車籍若設在竹竹苗，將空污減量效益歸給竹科管理局，可領到六千一百元補助。

竹竹苗車籍最高可領6100元

環境部大氣環境司長張順欽表示，目前全台車齡逾十年的老舊機車約六三○萬輛、小客貨車約四百萬輛、大客貨車約十萬輛；為加速汰換高污染老舊車輛，換購成電動車或油電混合車，預計將「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助」申請期限，從今年十二月底延長至二○二六年底。

張順欽表示，現行補助只開放相同車種之間進行汰舊換新，但考量車主可能有燃油機車換電動車、或汽車換電動機車等需求，將開放跨車種汰換補助，但以換成電動車為限，若換成油電混合車就無法補助，新制明年一月起生效。

他說明，補助金額依欲汰換車種而定，老舊燃油機車換購成電動車、電動機車，補助金額皆為一千元。若是將老舊汽油或柴油小客貨車，換購成電動小客貨車、電動機車、電動大客貨車，補助金額皆為二千元，換購成油電混合車則折半為一千元。至於柴油大客貨車汰換為電動小客貨車、電動大客貨車可申請三萬元補助；柴油大貨車或遊覽車汰換為六期柴油大客貨車，同樣補助三萬元。

若車籍設在新竹縣、新竹市、苗栗縣，並選擇將汰換老舊車輛的減空污效益歸給竹科管理局，可拿到更高補助。燃油機車換購電動機車或電動車，可領二千二百元；汽油、柴油小客貨車換購電動車，分別可領五千一百元、七千一百元。以上都還可再加上車輛回收獎勵，機車三百元、小客貨車與大客貨車則為一千元。

溫室氣體減量補助 研議是否延長

至於同樣在今年底結束的「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量補助」是否也會延長？環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示尚在研議中。

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