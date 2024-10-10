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打炒房 避免錯殺！／第七波信用管制鬆綁 繼承可享寬限期

2024/10/10 05:30

（資料照）（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行下重手「打炒房」，第七波選擇性信用管制首度將「有房無貸」納入管制，取消寬限期，引發外界錯殺無辜議論。央行昨宣布將「繼承」排除，即因繼承而名下有屋者，購買第一屋只要不是高價宅，仍享有房貸寬限期；此外，換屋民眾只要與銀行簽署切結書，也可排除第二戶及寬限期限制。

與銀行簽切結書 換屋也納入

央行九月祭出第七波信用管制，首度將第一戶購屋貸款納入，名下有房產者，就不得有寬限期。

央行業務局長潘榮耀指出，相關措施公布後，央行收到許多繼承有屋者與換屋者的陳情，因央行新管制措施影響其原本財務規劃；考量繼承房屋、房貸皆屬不可歸責因素，不論繼承一屋或多屋，央行決定予以排除。

潘榮耀說明，先前財政部曾做解釋，父母購屋、子女繳房貸，因本人、配偶與子女名下皆無房產，雖有房貸，仍符合新青安貸款申請資格，由於新青安限制比央行信用管制措施嚴格，自然也排除在外。

潘榮耀表示，第七波信用管制措施會取消「有房無貸」者寬限期，主要是今年上半年有屋者申請購屋貸款比率約兩成，為避免以寬限期做為財務槓桿，有炒房及囤房行為，也考量多數銀行逼近「銀行法」第七十二之二條臨界值，希望銀行有限資源能流向無自用住宅者。

針對換屋者，央行去年將特定地區第二戶貸款成數下調後，已給予一年緩衝期，此次擴大第二戶管制至全國，且將貸款成數下調至五成以下。央行重申，民眾只要與銀行簽署切結書，購屋貸款撥款一年內，將原本名下房屋出售並完成產權移轉登記，且不得以轉貸方式規避管制，也可以排除第二屋及寬限期規定；若違反切結規定，則會被追回貸款差數並加收違約金。

另，央行也提醒即將交屋民眾，若買方貸款金額少於預定貸款金額者，屬不可歸責於雙方的政策因素時，內政部已有規定，預售屋賣方可同意由買方分期清償差額，或買賣雙方得選擇解除契約；成屋買賣雙方得選擇解除契約，不會有違約情況出現。

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