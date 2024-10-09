九月出口連11紅 歷年同月新高

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〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布九月出口四○五．七億美元、創歷年同月新高，年增四．五％、連續十一個月成長；前九月出口三四九一．三億美元、為歷年同期次高，年增十．二％。財政部預估十月出口約四○二億至四一三億美元、年增五．五％至八．五％，全年出口篤定創歷年次高。

九月出口月減七％、年增四．五％；第三季出口一二四一．三億美元、年增八．一％，為歷年單季次高，較主計總處預測高出二十．五億美元。九月進口三三四．五億美元、為歷年同月新高，月增四．一％、年增十七．三％；第三季進口一○○六．六億美元、年增十五％；前三季進口二八九五．四億美元、年增十．一％。前三季出超五九五．九億美元、創歷年同期新高，年增五十五億美元。

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前九月出口年增10.2％ 領先中日韓星

財政部統計處長蔡美娜說明，AI商機強勁，加上步入外銷旺季、科技新品備貨，挹注出口表現；但全球製造業景氣復甦步調不一，傳產出口回升態勢未能延續，使得九月出口略低於預期。主要國家中，我國前九月出口年增十．二％，優於日本減二．九％、美國增二．七％、中國增四．六％、新加坡增六．三％、南韓增九．六％等，「在國際間屬於佼佼者」。

主要貨品中，九月資通與視聽產品出口年增二十四．八％、連十五紅，前九月資通產品出口占比二十八．三％創新高。

五大市場中，對美國出口仍獨強，九月對美出口年增二十七．三％、連十四紅，前九月對美出口八四二．三億美元，提前改寫歷年新高；對中國及香港、日本出口則趨穩。前九月對美國、東協出口均創歷年同期新高，分別年增五十九．七％及十四．三％，其餘三大市場則下滑。

韓取代日本 成為我國最大入超國

蔡美娜指出，前九月對中港出口占比降至三十一．二％、為二十三年最低，對美出口占比升至二十四．一％、創二十五年最高；前九月對美出超四七七億美元續創新高，僅次於中港，全年可能相當接近。此外，前九月對南韓入超一四九億美元，提前刷新歷年紀錄，首度取代日本成為我國最大入超國，主因AI商機帶動高頻寬記憶體（HBM）需求。

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