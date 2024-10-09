晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

GB200需求瘋狂 鴻海在墨西哥打造巨大工廠

2024/10/09 05:30

鴻海董事長劉揚偉昨在科技日系列活動中提到第四季展望，AI伺服器的市場需求可用「瘋狂」形容。（記者方韋傑攝）鴻海董事長劉揚偉昨在科技日系列活動中提到第四季展望，AI伺服器的市場需求可用「瘋狂」形容。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉昨日於在科技日活動會後提及第4季營運展望，談到AI伺服器的市場需求可用「瘋狂」形容，集團已於墨西哥建設長達450公尺的產線，以應對下游強勁的拉貨力道，由於世界各國積極發展主權AI，以鴻海現階段的觀察，未來伺服器會在目標國家製造，並就近供應給當地市場，「我們所看到的大概是朝這個方向在發展中。」

劉揚偉指出，以輝達GB200伺服器來看，除了圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）外，鴻海可供應的元件大概佔8至9成，包括液冷散熱系統當中的各式連接器，除了自有產線的垂直整合能力，也有效管理、控制相關供應鏈，因此，當市場上傳出疑似發生供料問題時，「我們並沒有太大的感覺」。

劉揚偉指出，各國AI科技的發展牽涉到許多機密與敏感資訊，主權AI因而受到重視，然而伺服器硬體是建構AI運算能力的關鍵，其安全性問題同樣重要，未來也會持續受到各界的關注。

劉揚偉提到，輝達執行長黃仁勳已公開表示，市場對於Blackwell伺服器的需求相當瘋狂，對此，鴻海將提供相對應的產能來滿足客戶需求，包括未來的GB300產品，下游廠商在產品開發的各個階段，一定會與鴻海保持非常密切的合作。

劉揚偉提到，集團現於墨西哥設置了「非常巨大的工廠」，不過現在只能「定性描述」，至於「定量描述」則需輝達向外界提供看法，整體第4季來看，鴻海維持公布9月營收時的論調，看好下半年為資通訊產業的傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，第4季營運表現將約略符合目前市場預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財