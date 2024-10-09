GB200需求瘋狂 鴻海在墨西哥打造巨大工廠

鴻海董事長劉揚偉昨在科技日系列活動中提到第四季展望，AI伺服器的市場需求可用「瘋狂」形容。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉昨日於在科技日活動會後提及第4季營運展望，談到AI伺服器的市場需求可用「瘋狂」形容，集團已於墨西哥建設長達450公尺的產線，以應對下游強勁的拉貨力道，由於世界各國積極發展主權AI，以鴻海現階段的觀察，未來伺服器會在目標國家製造，並就近供應給當地市場，「我們所看到的大概是朝這個方向在發展中。」

劉揚偉指出，以輝達GB200伺服器來看，除了圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）外，鴻海可供應的元件大概佔8至9成，包括液冷散熱系統當中的各式連接器，除了自有產線的垂直整合能力，也有效管理、控制相關供應鏈，因此，當市場上傳出疑似發生供料問題時，「我們並沒有太大的感覺」。

請繼續往下閱讀...

劉揚偉指出，各國AI科技的發展牽涉到許多機密與敏感資訊，主權AI因而受到重視，然而伺服器硬體是建構AI運算能力的關鍵，其安全性問題同樣重要，未來也會持續受到各界的關注。

劉揚偉提到，輝達執行長黃仁勳已公開表示，市場對於Blackwell伺服器的需求相當瘋狂，對此，鴻海將提供相對應的產能來滿足客戶需求，包括未來的GB300產品，下游廠商在產品開發的各個階段，一定會與鴻海保持非常密切的合作。

劉揚偉提到，集團現於墨西哥設置了「非常巨大的工廠」，不過現在只能「定性描述」，至於「定量描述」則需輝達向外界提供看法，整體第4季來看，鴻海維持公布9月營收時的論調，看好下半年為資通訊產業的傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，第4季營運表現將約略符合目前市場預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法