晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鴻海電動車揮軍北美 劉揚偉：電芯技術左右逢源

2024/10/09 05:30

董事長劉揚偉表示，現在的造車產業生態已經改變，新品切入市場的時間成為致勝關鍵。（記者方韋傑攝）董事長劉揚偉表示，現在的造車產業生態已經改變，新品切入市場的時間成為致勝關鍵。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）科技日活動昨登場，此次釋出2款新電動原型車，鴻海董事長劉揚偉表示，現在的造車產業生態已經改變，新品切入市場的時間將成為致勝關鍵，因此，鴻海專注的垂直分工是電動車的未來方向，集團發展的電芯技術更可望在電動車、能源產業中都能左右逢源。

電動車百家爭鳴 邁向垂直分工

鴻海此次科技日活動一口氣展示MODEL A、MODEL B、MODEL C、MODEL E、MODEL V、MODEL N、MODEL T等原型車、量產車，包括此次釋出的新世代多功能生活休旅車MODEL D以及新型態電動中型巴士MODEL U，同時預告為美國合作夥伴打造的北美版MODEL C會在2025年底正式量產。

劉揚偉重申，鴻海在造車產業中的定位並非傳統車廠，而是致力於發展參考設計與平台系統，過去燃油車時代，只有能夠製造引擎的廠商握有利基點，然而電動車時代百家爭鳴，為了爭取效率，最終一定會走向垂直分工，從目前電動車的產業模式來看，確實朝著集團預料的方向前進。

劉揚偉說，鴻海的品牌車廠客戶，幾乎可以將鴻海製造出的電動車貼牌販售，也可以稍微修改外型，或是保留底盤進行大幅更動，以明年走入量產的北美版MODEL C而言，客戶保留7成至8成鴻海原有的設計，因此得以快速走入市場。

2取向設計電芯 高雄量產倒數

劉揚偉提到，鴻海先前已察覺電動車最關鍵的組成部分就是電池，除了可以供給車輛動力，也可作為儲能用途，因此鴻海以這2個取向設計電芯，並即將在高雄廠區量產，集團同時攜手比爾蓋茲（Bill Gates）的蓋茲風險投資公司（Gates Ventures）發展新能源業務，預計將打造可獲利的商業模式，讓綠能落實在相關領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財