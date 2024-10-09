鴻海電動車揮軍北美 劉揚偉：電芯技術左右逢源

董事長劉揚偉表示，現在的造車產業生態已經改變，新品切入市場的時間成為致勝關鍵。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）科技日活動昨登場，此次釋出2款新電動原型車，鴻海董事長劉揚偉表示，現在的造車產業生態已經改變，新品切入市場的時間將成為致勝關鍵，因此，鴻海專注的垂直分工是電動車的未來方向，集團發展的電芯技術更可望在電動車、能源產業中都能左右逢源。

電動車百家爭鳴 邁向垂直分工

鴻海此次科技日活動一口氣展示MODEL A、MODEL B、MODEL C、MODEL E、MODEL V、MODEL N、MODEL T等原型車、量產車，包括此次釋出的新世代多功能生活休旅車MODEL D以及新型態電動中型巴士MODEL U，同時預告為美國合作夥伴打造的北美版MODEL C會在2025年底正式量產。

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劉揚偉重申，鴻海在造車產業中的定位並非傳統車廠，而是致力於發展參考設計與平台系統，過去燃油車時代，只有能夠製造引擎的廠商握有利基點，然而電動車時代百家爭鳴，為了爭取效率，最終一定會走向垂直分工，從目前電動車的產業模式來看，確實朝著集團預料的方向前進。

劉揚偉說，鴻海的品牌車廠客戶，幾乎可以將鴻海製造出的電動車貼牌販售，也可以稍微修改外型，或是保留底盤進行大幅更動，以明年走入量產的北美版MODEL C而言，客戶保留7成至8成鴻海原有的設計，因此得以快速走入市場。

2取向設計電芯 高雄量產倒數

劉揚偉提到，鴻海先前已察覺電動車最關鍵的組成部分就是電池，除了可以供給車輛動力，也可作為儲能用途，因此鴻海以這2個取向設計電芯，並即將在高雄廠區量產，集團同時攜手比爾蓋茲（Bill Gates）的蓋茲風險投資公司（Gates Ventures）發展新能源業務，預計將打造可獲利的商業模式，讓綠能落實在相關領域。

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