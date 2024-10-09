央行7度打炒房 星展︰房市軟著陸

星展銀行資深經濟學家馬鐵英表示，預期台灣房市可逐步實現「軟著陸」。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中央銀行九月第三季理事會後祭出第七波選擇性信用管制，衝擊房市。星展銀行資深經濟學家馬鐵英表示，可能受到信用管制措施影響的群體，主要集中於房屋投資與投機需求相關族群，預期台灣房市可逐步實現「軟著陸」；若美國快速降息，不排除央行還有下一波的信用管制措施。

星展銀行昨天舉辦今年第四季經濟展望說明；由於對全球經濟放緩的擔憂、AI（人工智慧）應用前景的爭論，以及國內貨幣和信用政策的緊縮，經濟成長動能有所減弱，但台灣經濟擴張的整體趨勢仍維持不變。

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馬鐵英表示，目前房地產市場並未面臨類似二○○一年網路泡沫破裂或二○○八年全球金融危機期間的收入衝擊；而即使在二○○一年、二○○八到二○○九年與二○一五到二○一六年的調整期，房價跌幅仍較為溫和，約在五至十％之間。

她指出，從需求角度來看，儘管人口老化導致勞動年齡人口減少，但家庭數量仍以每年約一％的速度成長，支撐首次購屋的需求；都市化進展以及穩定的收入、就業環境也有助於支持房屋升級的需求。因此馬鐵英認為，第七波信用管制措施主要影響的是房地產市場的投資與投機需求。

馬鐵英指出，隨著台灣央行第七波強力打炒房措施，預期台灣房地產將逐步實現「軟著陸」，下跌幅度預估五到十五％。但她也提到，如果美國快速降息，資金回流到新興市場，可能會導致台灣的資金更加充裕，進而推動資產價格上漲，這可能迫使央行進一步祭出第八波信用管制措施或再調升存準率，以抑制資金回流推升資產價格上升的潛在風險。

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