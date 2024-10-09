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國泰世華被分手 中信銀搶下SOGO聯名卡

2024/10/09 05:30

「中國信託遠東SOGO聯名卡」昨正式宣布發卡，中信銀董事長陳佳文指出，首年發卡50萬張，未來將以破百萬卡為目標。（記者李靚慧攝）「中國信託遠東SOGO聯名卡」昨正式宣布發卡，中信銀董事長陳佳文指出，首年發卡50萬張，未來將以破百萬卡為目標。（記者李靚慧攝）

董座陳佳文︰首年發卡將達50萬張 未來目標突破百萬

今年8月前5大發卡行比一比今年8月前5大發卡行比一比

〔記者李靚慧、卓怡君、吳欣恬／台北報導〕中國信託銀行昨正式與遠東SOGO百貨推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」。中信銀行董事長陳佳文指出，與遠東SOGO的合作可說「如虎添翼」，以SOGO百貨現有全台七館及未來將開張的大巨蛋館，首年發卡張數將達五十萬卡，未來將以破百萬卡為目標。

SOGO百貨與國泰世華前身的匯通銀行在二○○一年簽訂策略聯盟合約，獨家發行「太平洋百貨聯名卡」，是當時國內第一張百貨聯名卡，首年發卡量即衝到七十萬卡；隔年遠東集團入主SOGO百貨，因當初合約排他且沒有期限，遠東提出訴訟，其間一度和解，但SOGO又就合約期間疑義向商業法院提出仲裁聲請，雙方纏訟之路就此展開。

國泰世華與SOGO合約 仍續打官司

去年遠東SOGO百貨向國泰世華行使合約終止權，更在近期進一步敲定與中國信託合作推出遠東SOGO聯名卡；國泰世華銀行強調，目前SOGO百貨的合約關係，委由律師進行法律程序中。

為了吸引消費者申辦，「中國信託遠東SOGO聯名卡」大手筆祭出優惠，包括申辦就送百元SOGO電子商品券，持卡每日免費停車四小時，遠東SOGO百貨店內刷卡消費購物九折起、最高三％回饋無上限，還有滿千元免費宅配等服務；更鎖定SOGO百貨VIP及中信財管頂級客群，提供限定邀請制的「鼎尊無限卡」。

至於與遠東SOGO同集團的遠東銀行，仍以「遠東快樂卡」提供持卡人百貨購物優惠；中信銀行表示，並不因聯名卡推出而有衝突。銀行界分析，因遠東銀行採行「小而美」經營策略，以SOGO百貨規模來看，對數位、實體服務都有高標準要求，百萬卡發卡量也僅大型發卡行可承接，SOGO不找「自家人」有其策略需求。

根據最新統計，中信銀行在「流通卡數」、「有效卡數」、「當月簽帳金額」及信用卡獲利能力，均居各銀行之冠，目前「中國信託遠東SOGO聯名卡」已開放申辦，既有持卡人在中信銀行APP即可輕鬆申辦，預估將可再搶下「當月發卡王」，達成「五冠王」地位。

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