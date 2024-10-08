經部：費率較日韓高 恐衝擊企業

台灣與亞洲鄰國碳定價機制比較

遺憾建言未被採納 工總則籲應與台版CBAM同步

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部昨日拍板碳費定價，經濟部表示，費率較日、韓等亞洲競爭鄰國高，恐對部分企業營運造成衝擊，相當遺憾委員會未能採納經濟部與產業意見，未來將持續發聲爭取。工總也認為費率偏高，對產業恐造成沉重負擔，且未與台版CBAM（碳邊境調整機制）同步，呼籲政府應儘早實施台版CBAM。

經濟部表示，經濟部代表已於委員會現場表達不同意見，高度希望費率能考量台灣產業國際競爭力，特別是相較於日、韓等主要競爭國，除優惠費率Ａ對一般產業而言短期難達標外，優惠費率Ｂ也明顯高於日、韓，對部分企業將造成財務衝擊。

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經濟部強調，政府政策訂定應考量各方權益，部分產業如石化、鋼鐵、面板及紡織等，目前都面臨經營困境，為減少碳費對上述產業的衝擊，初期費率應設定較低，並有適當調適期，否則一旦造成傷害就來不及。此外，產業推動減碳所費不貲，且政府近期鼓勵企業為員工加薪也增加營運支出，有鑑於此，初期碳費費率應較低，以便企業能有更多資金投入減碳措施。

初期採低費率 以利企業投資減碳

經濟部重申，收取碳費目的是為了減碳，進而提升台灣產業競爭力，不是為了收錢。企業做生意要和國外競爭，因此制度要接軌國際，收費應參考日、韓的實質費率水準，建議將費率設定於產業可負擔範圍，較能提升整體目標達成性並兼顧公正轉型。

工總則指出，碳費制度不僅攸關產業營運，設計上更應通盤考量對經濟與社會的衝擊，碳費費率偏高，加上基本工資、電費等成本同步調升，對產業形成沉重負擔；政府在最後決策前，應對個別產業承受能力及物價上漲的影響，做全盤性評估。

此外，目前碳費規劃未與台版CBAM同步，沒辦法對國外進口高碳排的產品課稅，無異於鼓勵進口國外高碳排產品，不但傷害台灣相關產業，更無助國內達到淨零碳排目標，呼籲政府應儘早實施台版CBAM。

工總理事林才翔昨出席百大產業淨零大會時也重申，日本、韓國等亞洲鄰國的實質費率水準很低，台灣碳費費率不應高過日、韓等競爭對手國。

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