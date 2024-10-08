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優惠乘風險係數 環團︰比茶葉蛋還便宜

2024/10/08 05:30

碳費審議敲定優惠費率Ａ、Ｂ各為五十、一百元，環團認為若優惠費率乘上高碳洩漏風險係數，折價後僅為十元及二十元，「比茶葉蛋還低」，恐難催動企業淨零轉型。（記者陳嘉怡攝）碳費審議敲定優惠費率Ａ、Ｂ各為五十、一百元，環團認為若優惠費率乘上高碳洩漏風險係數，折價後僅為十元及二十元，「比茶葉蛋還低」，恐難催動企業淨零轉型。（記者陳嘉怡攝）

難刺激企業淨零轉型

〔記者陳嘉怡／台北報導〕碳費審議敲定優惠費率Ａ、Ｂ各為五十、一百元，環團認為若優惠費率乘上高碳洩漏風險係數，折價後僅為十元及二十元，「比茶葉蛋還低」，恐難催動企業淨零轉型，也與國際主要貿易夥伴碳定價價差日漸拉大，可能減損台灣產品出口競爭力。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞指出，企業如要適用優惠費率Ｂ，二○三○年前只要減碳二十三％，其實不需付出很多減碳成本，就可獲一般費率三分之一的優惠價格；且若是高碳洩漏風險產業，優惠費率Ａ、Ｂ再乘上高碳洩漏風險係數，碳費每噸只要銅板價十元及二十元，「甚至比茶葉蛋價格還低」，恐將對排碳大戶釋出錯誤的價格訊號，難以催動企業淨零轉型。

鄭泰鈞認為，碳費的精神應首重污染者付費、環境外部成本內部化，呼籲環境部儘速訂出到二○三○年的碳費分階段調整時間表，並確保碳費價格逐年調升。

他也指出，優惠費率、高碳洩漏風險係數、起徵門檻都應該制定落日條款，於二○三○到二○三五年之間全數終止，跟上國際規劃逐步汰除各類免費與碳價優惠；若台灣與國際主要貿易夥伴碳定價價差日漸拉大，恐會嚴重減損台灣產品出口競爭力。

綠色和平專案主任徐祥誠表示，每噸三百元的起徵費率並無法達到減碳效果，消極的碳定價制度將使國際社會認為台灣缺乏減碳決心。一般費率過低將削弱碳費制度的有效性，企業可能將碳費視為可負擔的營運成本，選擇繳錢了事，甚至變相將成本轉嫁消費者，而非投入資源積極減碳；另一方面，優惠費率Ｂ過低，將削弱企業減碳動機，也會使減碳要求較高的優惠費率Ａ形同虛設，將使碳費制度陷入減碳效果不彰且短收的窘境。

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