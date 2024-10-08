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劉鏡清：國發基金評估是否撤出如興

2024/10/08 05:30

國發會主委劉鏡清表示，國發基金將加強投後管理，正在評估是否撤出如興。（記者吳欣恬翻攝）國發會主委劉鏡清表示，國發基金將加強投後管理，正在評估是否撤出如興。（記者吳欣恬翻攝）

Gogoro長期虧損 將關注未來發展

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清表示，國發基金將加強投後管理，正評估是否撤出如興；對於長期虧損的Gogoro，也會進一步向經營團隊了解公司未來發展。

劉鏡清昨赴立法院經濟委員會報告業務概況，他表示，對於國發基金所投資的企業，如果方向正確，但技能上有所不足，將增加委員進行技術評估；而未來投資合約都會明定，要讓國發基金進入董事會才接受投資申請。

劉鏡清指出，對於之前爆雷的如興，以及長期虧損、股價下挫的電動機車龍頭Gogoro等案，國發基金都有在討論投後管理。他指出，國發基金正在評估是否撤出如興，而國發基金雖在Gogoro沒有董事席次，也會找接班團隊了解未來發展的問題。

此外，國發會每兩年發布最新人口推估報告，依往年經驗，最新人口推估應在八月公布；不過，今年從九月六日、九月三十日一路推遲到十月尚未公布，引發外界質疑。

劉鏡清表示，延後的原因是希望能更負責任地報告，內部已進行過多次會議。他說，第一次延後是希望將推估結果和國際局勢做比較，而不是只看台灣的變化；第二次延後則是希望要有答案面對人民，不要只提供數據；預計十月十七日委員會議討論後公布，不會再延期。

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