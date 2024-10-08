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財劃法公聽會》學者︰中央須保留稅收 因應全球化挑戰

2024/10/08 05:30

立法院財政委員會昨再度召開財劃法公聽會。（資料照）立法院財政委員會昨再度召開財劃法公聽會。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會昨召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，儘管朝野立委及學者專家意見不一，國民黨財委會召委陳玉珍自稱「金門坦克」，即使財政部不提版本，本會期一定要完成修法。財政部長莊翠雲則表示，若倉促修法，一旦改變現有財政秩序，恐是另一分配不均的開始，對國家長遠發展與財政制度穩定有不利影響。

財委會要求財政部於本會期開議前提出「財劃法」修正草案，但因地方意見分歧，財政部表示尚無法提出草案。對此，國民黨立委賴士葆批評「藐視財委會」，不提版本就拉倒；民眾黨立委黃珊珊批評「非常鄉愿且不負責任」，要求盡速提出對案版本。

民進黨立委李坤城則說，立委已提出廿多個版本，要求增加財源從三百多億元到五七○○多億元，可見連立委都沒有共識；若按國民黨版本，統籌稅款將突破兆元，地方政府有準備好要做什麼嗎？錢增加、責任是否調整？「地方制度法」是否一併討論？

政治大學財政系教授賴育邦表示，中央須保留相當程度的稅收以因應全球化的挑戰，除疫情外，像全球暖化議題、全球化過程造成有些人收益受損等，均需由中央因應。

成功大學經濟系教授蔡群立認為，須關心修法是否牽動人民福利、國家競爭力改變，審慎評估後再進行；政治大學財政系教授羅光達則說，應先解決地方基準財政不足，再考慮不均現象。

財長︰事權劃分須明確

建立合理財政調整機制

莊翠雲表示，學者專家也認為事權劃分必須明確，才能建立合理的財政調整機制；除考慮地方財政需求外，中央財政也要維持適度韌性，才能因應國際政經情勢變化、氣候變遷等不時之需。因此，修法應充分討論、凝聚共識，再審慎規劃推動。

主計總處指出，精省後中央承接收入也承接支出，財源淨減一三○○多億元，中央沒有獲益；雖然「財劃法」尚未修法，但二○二五年中央統籌分配稅款及一般性補助款達七二四一億元，較二○一四年大增近八成，加上計畫型補助款，二○二五年中央對地方挹注達一兆一五一億元。

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